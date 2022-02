Expresidenta boliviana Áñez pide visita de relator de la ONU

La Paz, 14 feb (Sputnik).- La expresidenta boliviana Jeanine Áñez (2019-2020) pidió este el lunes una audiencia con el relator de Naciones Unidas (ONU) sobre independencia judicial, Diego García-Sayán, mientras según sus abogados sufría «algunas compensaciones» de salud tras ingresar en el sexto día de huelga de hambre.



Áñez «ha pedido expresamente que (García-Sayán) la visite en el centro penitenciario de Miraflores. Allá ella le relatará, tal vez en presencia de nosotros o directamente sola, cuáles son estas situaciones que corresponden a un relator de la ONU», dijo en conferencia de prensa el abogado Alaín de Canedo.



La exgobernante transitoria está en detención preventiva desde marzo del año pasado en espera de dos juicios ordinarios acusada de violaciones a la Constitución y las leyes por la forma en que asumió el poder tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).



García-Sayán, por su parte, arribó el lunes a La Paz e iniciará el martes una visita oficial, a invitación del Gobierno de Luis Arce, durante la cual prevé reunirse con autoridades, sectores sociales, magistrados, parlamentarios y otras personas para preparar un informe que será parte de un proceso de reforma judicial.



El abogado De Canedo dijo que Áñez quiere aprovechar la visita del enviado de la ONU para presentarle personalmente una queja sobre lo que considera violación de derechos e intromisión política del Gobierno en el proceso judicial.



«Autoridades del órgano Ejecutivo deciden, señalan cuándo debe iniciarse un juicio, cuánto debe durar, cuánta debe ser la pena que se va a imponer a una persona, (acciones) que son inconcebibles en un país donde se respete el estado de Derecho (…) y se lo vamos a decir al relator», indicó el abogado.



Añadió que, en todo caso, Áñez reconoce la potestad de García-Sayán de ir o no a visitarla a la cárcel donde se declaró en ayuno voluntario desde el miércoles 9, un día antes del inicio del primer juicio oral por el golpe, acto que al final no pudo realizarse por cuestionamientos de forma de la defensa.



Asegurando que la expresidenta cumple efectivamente la huelga de hambre, la también abogada defensora Norka Cuéllar dijo en la misma rueda de prensa que Áñez sufría molestias derivadas de cinco días y horas más de ayuno.



«El día de ayer (domingo) todavía se encontraba relativamente bien. El día de hoy, ya está presentando algunas descompensaciones propias de la no ingesta durante seis días de alimentos; estaba con dolor de cabeza, con algunos calambres y algunas otras molestias importantes», reportó a la prensa.



Agregó que la expresidenta solo estaba consumiendo líquidos y dulces y que estaba bajo supervisión médica oficial, a la cual se sumaría su médico personal.



Áñez enfrenta dos juicios por actos previos a su condición de gobernante, específicamente los que condujeron a su autoproclamación sucesiva como presidenta del Senado y presidenta del Estado en sesiones parlamentarias fallidas en las que no hubo votaciones, ni siquiera quórum de asistentes.



Por vía separada, la Fiscalía ha acusado a Áñez de delitos en ejercicio de la Presidencia, incluyendo masacres y operaciones económicas ilegales, que podrían ser procesados mediante juicios de responsabilidades que están en espera de autorización parlamentaria. (Sputnik)