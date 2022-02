Guterres expresa preocupación por aumento de especulaciones sobre la guerra en Europa

ONU, 14 feb (Sputnik).- El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este lunes que está profundamente preocupado por el aumento de las tensiones en torno a Ucrania y el aumento de las especulaciones sobre una posible confrontación militar en Europa, y advirtió que el mundo no puede aceptar ni siquiera la posibilidad de un escenario tan desastroso.



«Estoy profundamente preocupado por el aumento de las tensiones y el aumento de la especulación sobre un posible conflicto militar en Europa. El precio en sufrimiento humano, destrucción y daño a la seguridad europea y mundial es demasiado alto para contemplarlo. Simplemente no podemos aceptar ni siquiera la posibilidad de tal confrontación desastrosa», dijo Guterres en una rueda de prensa.



En los últimos meses, Occidente y Ucrania han acusado a Rusia de una acumulación de tropas cerca de la frontera con Ucrania en la supuesta preparación para una «invasión».



Moscú ha negado la acusación, afirmando repetidamente que no está amenazando a nadie y al mismo tiempo expresando su gran preocupación por la actividad militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas, que considera una amenaza para su seguridad nacional.



Moscú también ha dicho que tiene derecho a mover tropas dentro de su territorio nacional. (Sputnik)