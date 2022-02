Nicaragua celebrará a Sandino, en el 88 aniversario de su asesinato

Managua, 15 feb (Sputnik).- El Gobierno de Nicaragua anunció el lunes una jornada conmemorativa para honrar a Augusto C. Sandino, máximo héroe del país centroamericano y símbolo de la lucha antimperialista latinoamericana, en el 88 aniversario de su asesinato ejecutado por la Guardia Nacional el 21 de febrero de 1934, comandada por el dictador Anastasio Somoza García.



“Nos encaminamos el próximo lunes a conmemorar, a celebrarnos como pueblo bendito y de siempre y de más allá, en el patrimonio heroico de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres (Augusto C. Sandino) y de nuestro Ejército Defensor de la Soberanía Nacional”, informó la vicepresidenta Rosario Murillo.



La grandeza del general Sandino y su lucha contra la ocupación yanqui en Nicaragua en los años 30 del siglo pasado, le merecieron el reconocimiento de ‘heroe nacional’, aprobado por la Asamblea Nacional en enero de 2010, en homenaje al constructor de la identidad nacionalista y dignidad del pueblo centroaméricano, protagonista de la “guerra de guerrillas” que provocó la salida de los marines norteamericanos en 1933.



“Sandino expulsó al yanqui invasor, las primeras derrotas del imperialismo norteamericano en el mundo, aquí, en esta Nicaragua bendita, eso es amor que impulsó al General de Mujeres y Hombres Libres, allá cuando era un obrero en Yucatán, en México (1926), a decidir que vendría a defender el honor patrio, la soberanía nacional, sin nada más que su corazón ardiente, su espíritu inmenso, y sus manos”, declaró Murillo.



La vicemandataria calificó la jornada “Sandino a caballo”, para recordar la lucha del general y su ejército en las montañas del norte de Nicaragua para echar a los marines de Estados Unidos, historias compartidas con el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías (1999-2013), amigo de la Revolución Popular Sandinista (1979-1990).



«Recuerdo cuando le llevamos al presidente y comandante Hugo Chávez, la fotografía de Sandino en una mula, que tenemos también en la Plaza de la Revolución (Managua), él la recibió emocionado, y me dijo: estos son los hombres a caballo, y hablaba de (Emiliano) Zapata y hablaba de (Francisco ‘Pancho’) Villa, y hablaba de todos los héroes de nuestro patrimonio heroico en esta América vibrante, luchadora”, agregó Murillo.



La celebración a la vida del General de Hombres y Mujeres Libres se realizará a lo largo de la presente semana, en cada uno de los 153 municipios de Nicaragua con cabalgatas populares, para recordar a Sandino. (Sputnik)