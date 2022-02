Perú actualiza condiciones para extranjeros que ingresen al país en contexto de pandemia

Lima, 14 feb (Sputnik).- El Gobierno de Perú actualizó desde este lunes las condiciones para que extranjeros residentes y no residentes ingresen al territorio nacional en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus.



«Los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes de 12 años a más cuyo destino final sea el territorio nacional, en calidad de pasajeros e independientemente del país de procedencia, deben acreditar el haber completado, en el Perú y/o el extranjero, su esquema de vacunación contra el covid-19», indicó la Cancillería en un comunicado.



Asimismo, la Cancillería indicó que, de no tener el esquema de vacunación completo (dos dosis), el extranjero puede presentar una prueba molecular con resultado negativo y con una antigüedad no mayor a 48 horas antes de abordar en su lugar de origen.



Hasta antes del lunes 14, Perú tenía prohibido el ingreso a ciudadanos provenientes de Sudáfrica o que hayan hecho escala en ese país.



Con la nueva norma, ningún país tiene restricción para ingresar a Perú si es que el pasajero cumple con los requisitos antes mencionados.



Asimismo, Cancillería informó que las autoridades sanitarias se reservan la facultad de tomar medidas pertinentes para casos de pasajeros con síntomas de covid-19 y que procedan de países con nuevas variantes de preocupación. (Sputnik)