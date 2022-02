Presidente de México informa de actividades laborales de su hijo en Houston

Ciudad de México, 14 feb (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este lunes que exista conflicto de intereses en el trabajo que su hijo mayor desempeña en Houston, Texas (EEUU, sur), debido a que no tiene contratos con el Gobierno mexicano sino con una empresa de los hijos de un colaborador honorífico de la construcción del Tren Maya.



«Lo que dio a conocer José Ramón de dónde trabaja, en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios», dijo el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa.



Según un reportaje periodístico, el hijo mayor del mandatario vive en una residencia valuada en un millón de dólares en Houston, después de habitar otra casa con piscina de un gerente de la petrolera Baker Huges, que tiene contratos con la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).



El dueño del turístico Grupo Vidanta, quien desde junio de 2020 desempeña el cargo honorífico, «no tiene ningún negocio con el Gobierno federal, no hay ningún problema de intereses, es de los empresarios que nos ayuda porque quiere apoyar en el caso del tren», subrayó el mandatario.



José Ramón López Beltrán informó por primera vez sus actividades, dos semanas después de publicado el reportaje en el portal de noticias Latinus, y pidió respetar su vida privada como asesor legal empresarial, a través de un breve mensaje que compartió la noche del domingo en su cuenta de Twitter.



«En el año 2018, tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado, hasta que decidimos en familia mudarnos a Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners», a través de la cual recibió su visa de trabajo, indicó el hijo del presidente en su mensaje.



La compañía se dedica a administrar restaurantes y diseño de interiores. (Sputnik)