Expresidente boliviano Morales proclama «victoria de la verdad» tras decisión de CPI

La Paz, 15 feb (Sputnik).- El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) celebró este martes como «una victoria de la verdad» a la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de no investigarlo por supuestos delitos de lesa humanidad derivados de una huelga con bloqueo de carreteras de 2020.



«La Corte Penal Internacional, el más alto tribunal de justicia del mundo para procesar genocidios y delitos de lesa humanidad, ha rechazado las acusaciones falsas de la derecha golpista que quería culparnos por muertes de hermanos bolivianos. Es una victoria de la verdad sobre la falsedad», escribió Morales en su cuenta de Twitter.



La decisión de no investigar la denuncia presentada en 2020 por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez contra Morales y líderes sindicales fue anunciada el lunes por el fiscal de la CPI, Karim Khan, con el argumento de que «la presunta conducta no satisface los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad», según medios locales.



La denuncia de septiembre de 2020 siguió a una protesta nacional liderada por la Central Obrera Boliviana (COB) que forzó al gobierno de Áñez a ratificar para el 18 de octubre de ese año las elecciones generales que ya habían sido aplazadas dos veces y que a la postre fueron ganadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS).



«Tras una evaluación exhaustiva e independiente de la información de que dispone mi oficina, he determinado que no se cumplen los criterios establecidos en el Estatuto de Roma para abrir una investigación», señaló el fiscal Khan en un comunicado, según los reportes desde La Haya publicados por los medios bolivianos.



Morales, quien fue señalado por Áñez como responsable de la protesta pese a que estaba en el exilio en Argentina, destacó que esa decisión «ha establecido que no existe relación de causa y efecto entre los bloqueos de carreteras de agosto de 2020 y los fallecimientos de hermanas y hermanos por COVID-19».



«Se derrumba otra mentira», sentenció el también jefe del MAS, en referencia a otras acusaciones de fraude electoral, terrorismo y narcotráfico que lanzaron en su contra líderes y partidos de derecha en los últimos años.



El expresidente afirmó que la investigación preliminar del fiscal Khan «estableció que las protestas del pueblo fueron causadas por el afán de usurpar el poder por parte del gobierno de facto» y negó que los bloqueos de carreteras hayan tenido el propósito de cortar el suministro de oxígeno a los hospitales.



«Por defender a los más pobres, nacionalizar los recursos naturales y defender la soberanía de Bolivia, nos persiguen, acusan y difaman sin pruebas para eliminarnos políticamente. Pero la verdad siempre sale a la luz. Junto a nuestro pueblo, trabajamos y marchamos libres y dignos», añadió Morales.



El expresidente regresó a Bolivia en noviembre de 2020, luego del triunfo electoral del MAS y la asunción del actual Gobierno de Luis Arce. (Sputnik)