Justicia electoral de Brasil firma acuerdo con redes sociales para evitar desinformación

Río de Janeiro (Brasil), 15 feb (Sputnik).- El Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), que organiza las elecciones presidenciales, anunció este martes la firma de un acuerdo con las principales redes sociales y empresas de tecnología para evitar la difusión de desinformación durante la campaña electoral.



En un comunicado, el TSE informó que el acuerdo incluye a «Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube y Kwai».



Los acuerdos son distintos en cada caso, pero en general las plataformas se comprometieron a desarrollar filtros para identificar información engañosa y eliminar contenido que viole las reglas.



También se desarrollarán herramientas y canales para facilitar el acceso por parte de los usuarios a la información oficial del proceso electoral.



Los acuerdos no prevén aporte de recursos financieros, no generaron ningún coste extra al TSE y forman parte del Programa de Lucha contra la Desinformación que la corte puso en marcha en 2018.



El presidente del TSE, Luis Roberto Barroso, confió en que la colaboración de «buenos frutos» para que se pueda «empujar a las «fake news», la desinformación y las teorías conspiratorias al margen de la historia», ya que el objetivo es buscar un debate público de más calidad.



La corte aún negocia los términos del acuerdo con LinkedIn y no consiguió contacto con Telegram, cuya continuidad en Brasil podría depender de su disposición a colaborar con la transparencia del proceso electoral.



Semanas atrás, Barroso, barajó incluso la posibilidad de prohibir la plataforma (muy usada por el presidente Jair Bolsonaro y los círculos de extrema derecha) si no se abre a pactar con la Justicia Electoral. (Sputnik)