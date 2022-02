Abjasia promete fortalecer relaciones con Nicaragua tras presentar a su nuevo embajador

Managua, 16 feb (Sputnik).- El nuevo embajador de la República de Abjasia en Nicaragua, Inar Ígorevich, prometió el miércoles fortalecer las relaciones de amistad y cooperación con el país centroamericano, tras presentar ante el canciller Denis Moncada las copias de estilo que lo acreditan en Managua.



«Planeamos esforzar y fortalecer nuestras relaciones en todas las esferas posibles, la esfera de cultura, de educación, de deportes y otros, según nuestro acuerdo, intergubernamental, que fue en años previos», afirmó Ígorevich, durante la ceremonia en la que participó el asesor presidencial para las Inversiones de Nicaragua, Laureano Ortega.



El presidente de Abjasia, Aslan Bzhania, designó el 12 de diciembre pasado al Ígorevich para ocupar la representación diplomática por primera vez en el país centroamericano, desde que se establecieron relaciones el 3 de septiembre de 2008.



Moncada le dio la bienvenida al diplomático abjaso haciéndole ver que la política internacional de la administración del presidente Daniel Ortega se fundamenta en el derecho internacional de no injerencia y rechazo a las posturas unilaterales de los países que afectan el avance de otras naciones.



«Las relaciones de Nicaragua con todos los países la fundamentamos en el derecho internacional, la carta de las Naciones Unidas, en los principios fundamentales, en la libertad soberana de los Estados, en el respeto al principio de no injerencia, siempre estamos nosotros rechazando y denunciando las medidas unilaterales que toman los países en contra de nuestros Estados, de nuestros Gobiernos, tratando de paralizar, boicotear y detener el avance y las políticas internas de nuestros países», expresó el canciller.



Además, explicó el progreso de Nicaragua en la restitución del derecho a la salud, en las políticas de inclusión e igualdad de género, en el servicio de energía eléctrica así como la transformación de la matriz energética.



«Avanzamos dentro de los países que están en los lugares que más han avanzado en las políticas de equidad e igualdad de género, seguimos avanzando en energía eléctrica: más del 99 por ciento de la población tiene energía eléctrica, estamos arriba del 75 por ciento de energía limpia, renovable, no contaminante, vinculada con una política interna de cambio climático y hacer todos los esfuerzos necesarios a contribuir a la no contaminación», declaró Moncada.



Nicaragua fortalecerá los acuerdos de «cooperación y apoyo mutuo en educación», suscritos con Abjasia, para el desarrollo en los ámbitos agropecuario, cultura, juventud y hermanamiento de las ciudades capitales. (Sputnik)