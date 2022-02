CCSS refuerza con 233 vacunatorios contra la covid-19

San José, 16 Feb (Elpaís.cr).- La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), habilitó esta semana 233 vacunatorios en todos el país para desarrollar la estrategia Refuerza: con todo contra la covid, que está enfocada en la aplicación de primeras, segundas y terceras dosis de la vacuna contra covid- 19 a mayores de 12 años.

Además, en todas las regiones hay vacunatorios con horarios extendidos hasta las 6 pm y fines de semana.

La vacunación se realizará a toda persona residente en el país, sin distingo de su condición migratoria y su lugar de residencia. Además, se puede aplicar en cualquiera de los sitios de vacunación del país, independientemente del lugar donde se aplicó las dosis previas, ya que se verificará la información en los sistemas disponibles.

Aunado a esta estrategia, los establecimientos de salud de la CCSS mantendrán la vacunación pediátrica para menores de 9, 10 y 11 años de acuerdo con la disponibilidad, y los viernes, como plan de contingencia, a los de 7 años en adelante.

Primeras dosis: mayores de 12 años, que inicien el esquema de vacunación.

Segundas dosis: mayores de 12 años que su primera dosis fue hace 21 días, y los que tengan pendiente completar el esquema.

Tercera dosis: mayores de 12 años que se haya aplicado la segunda dosis hace al menos 4 meses.

Vacunatorios habilitados en todo el país para mayores de 12 años:

REGIÓN CENTRAL NORTE

1. SANTO DOMINGO. ANAMPE DE LA BASÍLICA 100 NORTE Y 175 ESTE, CASA # 14 . LUNES A JUEVES DE 7:30 AM A 6 PM Y VIERNES 7:30 AM A 6 PM. ANAMPE DE LA BASÍLICA 100 NORTE Y 175 ESTE, CASA # 14 EL SÁBADO 19 DE FEBERERO DE 8 AM A 3PM.

2. SANTA BÁRBARA. SEDE ÁREA DE MARTES A JUEVES DE 8 AM A 6 PM Y VIERNES DE 8 AM A 6PM.SEDE DE ÁREA EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8 AM A 6 PM.

3. NARANJO. GRUTA IGLESIA CATÓLICA CENTRAL DE LUNES A JUEVES DE 8 AM A 4 PM Y VIERNES DE 8 AM A 3 PM. VACUNATORIO ÁREA DE SALUD NARANJO EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8 A M A 6 PM.

4. VACUNATORIO ÁREA DE SALUD NARANJO, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 4 PM A 7 PM Y VIERNES DE 3 PM A 7PM. VACUNATORIO ÁREA DE SALUD NARANJO EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8 A M A 6 PM.

5. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL. ANFITEATRO (HSVP) LUNES 14 DE FEBRERO (VACUNACIÓN FUNCIONARIOS DE 08:00 04: 00 P.M / MARTES 15 Y MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DE 08:00 A.M A06:00 P.M / JUEVES 17 Y VIERNES DE 18 DE FEBRERO DE 1:00 PM A 6:00 PM ANFITEATRO (HSVP) // PARQUEO DE EMERGENCIAS AUTOVAC EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8:00 AM A 06:00 PM

6. POÁS. SALÓN PASTORAL SAN PEDRO DE POÁS DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M A 6:00 PM. SALÓN PASTORAL DE SAN PEDRO DE POÁS EL SÁBADO 19 DE 8:00 AM A 6:00 PM.

7. BELÉN FLORES. SALÓN PARROQUIAL DE MARTES A VIERNES DE 7:30AM A 06:00 PM. SEDE DE ÁREA DE SALUD EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8:00 A.M A 6:00 P.M

8. SAN PABLO DE HEREDIA. MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES, VACUNACIÓN DE I, II Y TERCERAS DOSIS ADULTO, CENTRO CULTURAL / SEDE DE ÁREA DE SALUD I,II,III, DOSIS EN HORARIO AMPLIADO 8:30AM A 3:30PM EN EL CENTRO CULTURAL // EN SEDE DE ÁREA DE SALUD DE 5 PM A 7 PM Y DE 8 AM A 9 PM. SEDE DE ÁREA EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8 AM A 4PM O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

9. HEREDIA CUBUJUQUÍ. MALL OXÍGENO DE LUNES A VIERNES DE 7 AM A 6 PM. MALL OXÍGENO EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8 AM A 6 PM.

10. HORQUETAS. SEDE ÁREA DE LUNES A VIERNES 8:00 AM A 6:00 PM. SEDE DE ÁREA DE SALUD EL SÁBADO 19 FEBRERO DE 8:00 AM A 2:00 PM.

11. ALAJUELA SUR. SMILE DIRECT CLUB. MARTES 15 AL VIERNES 18 DE FEBRERO DE 8:00 AM A 6:00 PM SMILE DIRECT CLUB EL SÁBADO 19 DE FEBERERO DE 8:00 AM A 6:00 PM.

12. SAN RAMÓN. COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL RODRÍGUEZ Y SEDES DE EBAIS: PIEDADES NORTE, PIEDADES SUR, SAN ISIDR, SAN JUAN, CONCEPCIÓN, ÁNGELES, SANTIAGO, SAN RAFAEL, SAN PEDRO, PEÑAS BLANCAS, CHACHAGUA, BAJO RODRÍGUEZ DE LUNES A VIERNES DE 8AM A 6 PM. COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL RODRÍGUEZ EL SÁBADO DE 8 AM A 6 PM.

13. SAN RAFAEL DE HEREDIA. DOMO MUNICIPAL FRENTE A LA CLÍNICA LUNES A VIERNES DE 7:30 AM A 6:00 PM. DOMO FRENTE A LA CLÍNICA (ADULTOS) EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8:00 AM A 5:00 PM.

14. BARVA. CASA NICOLAS AGUILAR I, II Y III DOSIS ADULTOS DE MIÉRCOLES A VIERNES 1:00 PM A 4:00 PM. SEDE DE ÁREA DE SALUD EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8 AM A 12 MEDIODÍA.

15. PUERTO VIEJO SARAPIQUÍ. POLIDEPORTIVO PUERTO VIEJO, CASA DE LA CULTUTA LA VIRGEN Y TODAS LAS SEDES DE EBAIS. POLIDEPORTIVO Y CASA DE CULTURA LA VIRGEN DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 6 PM // LAS SEDES DE EBAIS DE 8 AM A 3 PM // VACUNATORIO LOS ÁNGELES DE 9 AM A 2 PM POLIDEPORTIVO PUERTO VIEJO EL SÁBADO 19 DE 8 AM A 2 PM.

16. ATENAS. PUESTO 1: SALÓN PARROQUIAL PUESTO1: MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 8 AM A 6 PM PUESTO 2: AUTOVAC CALLE CEMENTERIO ATENAS DE LUNES Y MIÉRCOLES DE 8:00 AM A 6:00 PM

17. CARPIO / LEÓN XIII. IGLESIA CATÓLICA DE CARPIO DE 8:30AM-3:30PM DE LUNES A VIERNES Y DE 8:30- 2:30PM EL VIERNES. SEDE DE EBAIS CARPIO Y LEON XIII EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8:00 AM A 3:30 PM

18. SALÓN COMUNAL DE LEÓN XIII DE LUNES A VIERNES DE 8:30 AM A 3:30PM Y DE 8:30 AM A 2:30PM EL VIERNES. SEDE DE EBAIS CARPIO Y LEON XIII EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8:00 AM A 3:30 PM.

19. ALAJUELA OESTE. SALÓN PARROQUIAL BARRIO SAN JOSÉ. SEDE DE ÁREA DE SALUD DE LUNES A JUEVES DE 8 AM A 3 PM. VIERNES DE 8 AM A 2PM. SEDE DE ÁREA DE SALUD DE 4 PM A 6 PM Y VIERNES DE 3PM A 6 PM. SEDE DE ÁREA DE SALUD EL SÁBADO 19 DE 8 AM A 6 PM.

20. TIBÁS (COOPESAIN). U.HISPANOAMERICANA SEDE LLORENTE DE LUNES A JUEVES DE 8:00 AM A 3:00PM. VIERNES 8:00AM A 2:00PM. U.HISPANOAMERICANA SEDE LLORENTE EL SÁBADO DE 8:00 AM A 1:00 PM.

21. ALAJUELA CENTRAL. CITYMALL SOTANO 3 DE LUNES A JUEVES DE 8 AM A 3 PM. VIERNES DE 8 AM A 6PM. CITYMALL SOTANO 3 EL SÁBADO 19 DE 8 AM A 6 PM.

22. PALMARES. EDIFICIO ANEXO CCSS (DETRÁS DEL KINDER CENTRAL) DE MARTES A JUEVES DE 7:30 AM HASTA 6:00 PM Y VIERNES DE 7:30 A A 6:00 PM. EDIFICIO ANEXO CCSS (DETRÁS DEL KINDER CENTRAL) EL SÁBADO DE 07:30 A.M A 06:00 P.M

23. SAN ISIDRO. SEDE ÁREA DE SALUD DE SAN ISIDRO DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 6 PM. SEDE DE ÁREA DE SALUD EL SÁBADO 19 DE 8 AM A 6 PM (ADULTOS)

24. VALVERDE VEGA. SEDE DEL ÁREA DE SALUD DE LUNES A JUEVES DE 7:15 AM A 6:00 PM, VIERNES DE 7: 15 AM A 6:00 PM. SEDE DE ÁREA DE SALUD EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8:00 AM A 6:00 PM.

25. HEREDIA VIRILLA. PASEO DE LAS FLORES DE LUNES A VIERNES DE 8 A M A 6 PM. PASEO DE LAS FLORES EL SÁBADO 19 DE 8 AM A 5PM (MAYORES DE 12 AÑOS).

26. ALAJUELA NORTE. PLAZA REAL DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 6 PM. PLAZA REAL EL SÁBADO DE 10 AM A 6 PM Y DOMINGO DE 10 AM A 4 PM (MAYORES DE 12 AÑOS).

27. GRECIA. SALÓN PARROQUIAL DE LUNES A JUEVES DE 8:30 AM A 6 PM. VIERNES DE 8:30 AM A 6 PM. CLÍNICA CENTRAL EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8 AM A 6 PM.

28. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA. HSRA VACUNATORIO /AUDITORIO LUNES, JUEVES Y VIERNES ADULTOS DE 8AM A 3PM.

29. TIBÁS URUCA MERCED. WALMART TIBÁS DE LUNES A MIÉRCOLES DE 9 AM A 6 PM. PURDY MOTOR PASEO COLÓN EL SÁBADO DE 8 AM A 2 PM (MAYORES DE 12 AÑOS).

30. PURDY MOTOR PASEO COLÓN, JUEVES y VIERNES 9 AM A 6 PM EN PURDY MOTOS.

31. HOSPITAL MEXICO. INA URUCA Y EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DE LUNES A JUEVES DE 7AM-4PM Y VIENRES DE 7AM A 3PM.

32. ALFARO RUIZ. CRUZ ROJA DE ZARCERO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 6:00 PM. PARQUE DE ZARCERO EL DOMINGO 20 DE 8:00 AM A 6:00 PM (ADULTOS).

REGIÓN HUERTAR NORTE

33. AGUAS ZARCAS. SEDES DE EBAIS, CLÍNICA DE AGUAS ZARCAS. TIENDAS JOSE PAOLO. COMUNIDAD DE CERRO CORTÉS EN LA MÓVIL DE VACUNACIÓN DE LUNES A VIERNES DE 7 AM A 3 PM. CLÍNICA DE AGUAS ZARCAS DE LUNES A VIERNES DE 7 AM A 6PM. CLÍNICA DE AGUAS ZARCAS EL SÁBADO DE 7 AM A 5 PM (VACUNAS PARA ADULTOS Y PEDIÁTRICAS).

34. CIUDAD QUESADA. EBAIS DEL ÁREA DE SALUD, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, FUNDACIÓN AMOR Y ESPERANZA Y PLAZA SAN CARLOS EBAIS DE 7 AM A 3 PM Y EXTRAMUROS DE 8 AM A 6 PM. PLAZA SAN CARLOS DE SÁBADO DE 8 AM A 2 PM (NIÑOS Y ADULTOS).

35. FLORENCIA. EBAIS FLORENCIA LUNES A VIERNES DE 8 AM A 6 PM. SÁBADO SUPER FLOSANCO FLORENCIA DE 8 AM A 3 PM VACUNACIÓN PEDIÁTRICAS Y AULTOS. DOMINGO SUPER FLOSANCO SANTA CLARA DE 8 AM A 3 PM VACUNACIÓN PEDIÁTRICAS Y ADULTOS.

36. GUATUSO. CLÍNICA DE GUATUSO, EBÁIS KATIRA, PUESTO RIO CELESTE Y VACUNACIÓN DOMICILIAR EN SECTOR KATIRA, SECTOR BUENA VISTA, SECTOR PALENQUE MARGARITA, SECTOR SAN RAFAEL Y BARRIDOS TERCERAS DOSISCLÍNICA GUATUSO: 8:00AM-6:00PM. EBAIS KATIRA – LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 7:30 A 9AM -2 PM A 3:45PM. PUESTO RIO CELESTE EL JUEVES DE 9:00 AM-1:00PM Y VACUNACIÓN DOMICILIAR DE 8:00 AM-3:00 PM. PARQUEO SUPERMERCADO PAGUE MENOS EL SÁBADO DE 10 AM A 5 PM(VACUNAS PARA ADULTOS Y PEDIÁTRICAS.)

37. LA FORTUNA. SEDES EBAIS FORTUNA, LOS ÁNGELES, EL TANQUE, MONTERREY , VENADO. CLÍNICA DE FORTUNA. LUNES A VIERNES DE 8 AM A 3PM. EBAIS Y CLÍNICA FORTUNA 8 AM A 6 PM. CLÍNICA FORTUNA SÁBADO DE 9 AM A 6 PM (NIÑOS Y ADULTOS).

38. LOS CHILES. SEDES DE EBAIS LOS CHILES 1 Y 3, EL PARQUE, PAVÓN, LIRIOS. MEDIO QUESO. EBAIS COQUITAL DE LUNES A VIERNES DE 7 AM A 6 PM. EBAIS PAVÓN EL SÁBADO DE 8 AM A 3 PM (ADULTOS Y NIÑOS).

39. PITAL. CLÍNICA DE PITAL DE LUNES A JUEVES DE 7 AM A 4 PM Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM, EN LOS EBÁIS DESCONCENTRADOS Y EN LA SEDE DE PITAL SE VACUNARA DE 7 AM A 8 PM DE LUNES A VIERNES. CLÍNICA PIVADA LA COMPAÑÍA EL SÁBADO DE 8 AM A 4 PM.

40. SANTA ROSA. SEDES DE EBAIS, CLÍNICA DE SANTA ROSA DE LUNES A JUEVES DE 8 AM A 6 PM. PRECARIO BOCA ARENAL VACUNACIÓN PEDIÁTRICA Y ADULTOS, BARRIDO VACUNACIÓN EL DOMINGO DE 8 AM A 5 PM.

41. HOSPITAL SAN CARLOS EN CONSULTA EXTERNA DE LUNES A VIERNES DE 7 AM A 6:00 PM. SÁBADO EN ÁREA DE INYECTABLES DE 10 AM A 6 PM.

42. HOSPITAL DE LOS CHILES. TOLDO FRENTE HOSPITAL DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 12 MD ENTRADA PRINCIPAL AMBAS DOSIS Y DE 8 AM A 6 PM EL SÁBADO.

REGIÓN CHOROTEGA

43. HOJANCHA. ANTIGUO CEN CINAI, PRIMERAS Y SEGUNDAS DOSIS EN MAYORES DE 12 AÑOS,TERCER DOSIS EN MAYORES 58 AÑOS CON 5 MESES DE APLICADA LA SEGUNDAS DOSIS. LUNES- VIERNES DE 8AM-6PM.ANTIGUO CEN CINAI, PARA VACUNAS PFIZER DE I, II, III DOSIS EN MAYORES DE 12 AÑOS. EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 9 AM A 6 PM.

44. LA CRUZ. SEDE DEL ÁREA SALUD LA CRUZ DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 6:00PM. SEDE VACUNATORIO (ADULTO Y PEDIÁTRICA )EL SÁBADO Y DOMINGO DE 8 AM A 6 PM.

45. EBAIS DESCONCENTRADO LA CRUZ DE LUNES A JUEVES DE 8 AM A 3 PM . VIERNES DE 8 AM A 2 PM.

46. NICOYA. CAPILLA DE VELACIÓN DE LUNES A VIERNES 8AM A 6PM. HOSPITAL LA ANEXION TOLDO ( ADULTOS) EL SÁBADO DE 7AM A 6PM.

47. EBAIS DESCONCENTRADOS NICOYA, LUNES A VIERNES DE 8AM A2PM.

48. HOSPITAL ANEXIÓN (TOLDO) DE LUNES A VIERNES DE 8AM A 6PM.

49. NANDAYURE. ENTRADA PRINCIPAL SEDE DE ÁREA DE LUNES A VIERNES DE 8:15 AM A 6:00 PM ENTRADA PRINCIPAL DE SEDE DE ÁREA EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8 AM A 6 PM.

50. SECTOR BEJUCO NANDAYURE. PUESTO DE SALUD COYOTE Y COMUNIDADES ALEDAÑAS DE MARTES A JUEVES 9:00 AM A 3:30PM. ENTRADA PRINCIPAL DE SEDE DE ÁREA EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8 AM A 6 PM.

51. SECTOR PORVENIR NANDAYURE. PSR RURAL LOS ÁNGELES Y COMUNIDADES ALEDAÑASMIÉRCOLES A JUEVES 9:00 AM A 3:30PM Y VIERNES DE 9:00 AMA A2:30PM.ENTRADA PRINCIPAL DE SEDE DE ÁREA EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8 AM A 6 PM.

52. CARRILLO. 16/02/2022 SALÓN COMUNAL ADICOCO DE 8:00AM A 6:00PM. SALÓN COMUNAL DE FILADELFIA EL DOMINGO 20 DE FEBRERO 8:00 AM A 6:00PM (ADULTOS Y NIÑOS)

53. EBAIS DE SARDINAL DE 8:00AM A 6:00PM. 17/02/2022

54. SALÓN COMUNAL PASO TEMPISQUE DE 8:00AM A 2:00PM. 18/02/2022

55. SALÓN COMUNAL FILADELFIA DE 3:00 PM – 6:00PM. 18/02/2022

56. JICARAL-ISLAS. SE ESTARA VISITANDO CASA POR CASA. VACUNATORIO SEDE. VACUNATORIOS EN PVP CON MÁS POBLACIÓN (COROZAL (MARTES), PILAS (LUNES), LEPANTO (VIERNES), CABO BLANCO (JUEVES), ISLA CHIRA (LUNES A MIÉRCOLES), ISLA VENADO (JUEVES), ISLA CABALLO (VIERNES). 8 AM A 6 PM. VISITA DOMICILIAR Y LUGARES PÚBLICOS VACUNACIÓN ADULTOS, SÁBADO Y DOMINGO DE 8 AM A 6 PM.

57. BAGACES. ÁREA DE SALUD DE BAGACES LUNES A VIERNES 7:00 AM- 6:00 PM. SEDE DE ÁREA (ADULTOS Y PEDIÁTRICAS). SÁBADO Y DOMINGO DE 8AM A 6PM.

58. EBÁIS DE FORTUNA, MIÉRCOLES DE 8 AM A 3 PM

59. EBÁIS DE GUAYABO, JUEVES DE 8 AM A 3 PM.

60. CAÑAS. OFICINA ATAP/ EBAIS RURALES LUNES A JUEVAS: 8:00 AM A 6:00 PM. VISITAS DOMICILIARES EL VIERNES DE 8:00 AM A 6:00 PM. CLÍNICA EBAIS CONCENTRADOS SE INCLUIRAN VACUNAS PEDIÁTRICAS SEGÚN LA DISPONIBILIDAD EL SÁBADO 19 DE FEBRERO.

61. LIBERIA. CASA CURAL IGLESIA CENTRAL DE 8:00AM A 3PM DE LUNES A JUEVES. PARQUE CENTRAL (DOSIS ADULTO) EL SÁBADO 19 DE 9AM A 6PM.

62. ÁREA DE SALUD DE LIBERIA. LUNES A VIERNES HORARIO EXTENDIDO DE 4PM A 7PM.

63. ABANGARES. AUDITORIO ÁREA DE SALUD ABANGARES DE LUNES A VIERNES DE 7:00AM A 6:00PM AUDITORIO VACUNACIÓN DE PFIZER ADULTO Y PEDIÁTRICAS EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 9:00 AM A 6:00 PM.

64. PUESTO DE SALUD MATAPALO ABANGARES. LUNES A JUEVES DE 7:00 AM A 4:00 PM. VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM.

65. PUESTO DE SALUD LA PALMA ABANGARES. LUNES A JUEVES DE 07:00 AM A 04:00 PM. VIERNES DE 07:00 AM A 03:00 PM.

66. COLORADO. SEDE DEL ÁREA SALUD COLORADO DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 6 PM. SEDE VACUNATORIO EL SÁBADO 19 DE 8 AM A 6 PM.

67. TILARÁN. EBAIS ARENAL LUNES A JUEVES 7AM A 4PM Y VIERNES 7AM A 3PM. SALÓN SANTA TERESITA VACUNACIÓN PFIZER (ADULTO) EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 2 PM A 7PM.

68. EBAIS TRONADORA TILARÁN. TRONADORA 14/02/22. VIEJO ARENAL- RIO CHICHITO 15/02/22. EL SILENCIO 16/02/22. TRONADORA 17/02/22. TRONADORA 18/02/22 LUNES A JUEVES7AM A 4PM VIERNES 7AM A 3PM.

69. EBAIS UNION TILARÁN: LAS NUBES 14/02/22. CABECERAS 15/02/22. QDA GRANDE 16/02/22. SAN MIGUEL 17/02/22. VISITA DOMICILIAR LA FLORIDA 18/02/22 LUNES A JUEVES87AM A 4PM VIERNES 7AM A 3PM.

70. VACUNATORIO DEL ÁREA E SALUD TILARAN. SALÓN SANTA TERESITA DE LUNES AVIERNES DE 8AM A 6:00PM.

71. EBAIS TIERRAS MORENA TILARÁN: LOS ÁNGELES 14/02/22. LIBANO 15/02/22.TIERRAS MORENAS 16/02/22. PARCELAS QDA AZUL 17/02/22.VISITAS DOMICILIARES A PARCELAS QDA AZUL 18/02/22. LUNES A JUEVES 7AM A 4PM. VIERNES 7AM A 3PM.

72. SANTA CRUZ. CLÍNICA SANTA CRUZ DE LUNES A JUEVES Y VIERNES DE 8:00 AM A 6:00PM. CLÍNICA DE SANTA CRUZ EL SÁBADO 19 DE 10:00AM A 6:00PM

73. ORTEGA Y LAGUNILLA, SANTA CRUZ.MIÉRCOLES 16 FEBRERO DE 8:30 AM 2:00 PM.

74. VILLARREAL/SALÓN COMUNAL Y CABO VELAS/PLAZA MELIA CONCHAL, SANTA CRUZ EL JUEVES 17 DE FEBRERO DE 8:30 AM A 2:00 PM.

75. CLÍNICA CARTAGENA, SANTA CRUZ. VIERNES 18 DE FEBRERO DE 8:30 AM A 2:00 PM.

76. UPALA. MIÉRCOLES 16/02/2022 UPALA/ CANALETE/ PARAISO/ SAN JOSE DE UPALA/ MORENO CAÑAS/ COLONIA PUNTARENAS MIÉRCOLES 8AM-6PM. SÁBADO 19 EN LAS INSTALACIONES DE ÁREA DE SALUD UPALA DE 8:00 AM A 6:00PM.

77. BIJAGUA/ AGUAS CLARAS/ SAN LUIS DE DOS RIOS/ EL PROGRESO UPALA EL JUEVES 17/02/2022 UPALA/ JUEVES 8AM-6PM.

78. UPALA/ SAN JORGE/ LA VICTORIA/ BRASILIA VIERNES 18/02/2022 DE 8 AM A 6PM.

79. HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO. LA CRUZ ROJA DE LUNES A JUEVES DE 8:00 AM -3:00 PM VIERNES 8AM-2PM.

80. HOSPITAL LA ANEXIÓN. CONSULTORIO FRENTE A JEFATURA DE GINECOLOGIA ( PRIMER PISO) DE LUNES A JUEVES 8:30AM A 3PM. VIERNES 8:30AM- A 2PM.

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

81. HOSPITAL TONY FACIO CASTRO EN EPIDEMIOLOGÍA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM 12:00 MEDIODÍA.

82. SIQUIRRES. ANTIGUA SEDE DE LUNES A VIERNES DE 7:30 AM A 6:00PM. ANTIGUA SEDE E, SÁBADO: 8:00AM A 6:00PM (ADULTOS).

83. CASI SIQUIRRES. LUNES A JUEVES DE 7:30AM A 3:00PM. VIERNES DE 7:30AM A 2:00PM.

84. LIMÓN. CATEDRAL DE LIMÓN DE LUNES A VIERNES DE 7:30 AM A 6:00PM. SALÓN COMUNAL DE COCOS EL SÁBADO DE 7:00AM A 4:00PM (NIÑOS Y ADULTOS).

85. TODOS LOS EBAIS Y SALÓN COMUNAL DE COCOS, LIMÓN DE LUNES A JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM. VIERNES DE 8AM A 2:00PM.

86. GUÁPILES. EBAIS PERIFÉRICOS DE LUNES A JUEVES DE 7 AM A 4 PM. VIERNES DE 7 AM A 3 PM VACUNATORIOS DE COOPEVIGUA 1 Y UNIVERSIDAD SAN JOSE (MAYORES DE 12 AÑOS) SÁBADO Y DOMINGO DE 7 AM A 6 PM.

87. VACUNATORIO COOPEVIGUA 1, GUÁPILES DE LUNES A VIERNES DE 7:30 AM A 6:00 PM.

88. VALLE LA ESTRELLA. PUESTO DE VACUNACIÓN PENSHURT Y CLÍNICA FORTUNA DE LUNES A VIERNES DE 7:30 AM A 6:00 PM. PUESTO DE VACUNACIÓN PENSHURT Y CLÍNICA FORTUNA EL SÁBADO: 8:00AM A 6 :00PM (ADULTOS).

89. COMUNIDAD CALVERY, CUCHEY ZONA INDÍGENA, VALLE LA ESTRELLA – BARRIDO CASA A CASAS. MIÉRCOELS DE 8 AM A 5 PM.

90. VISITA FINCAS BANANERAS, FORTUNA 1, FORTUNA 2, CERERE Y DURUY VALLE LA ESTRELLA BARRIDO CASA A CASAS. VIERNES DE 8:30 AM A 5PM

91. CARIARI TODOS LOS EBAIS DEL ÁREA L, K Y J: 7 AM A 4 PM. VACUNATORIO AVENIDA SURA(ADULTOS) SÁBADO DE 8 AM A 6 PM.

92. CARIARI VACUNATORIO SEDE AVENIDA SURA L – V: 7:30 AM A 6PM. SÁBADO: 8 AM A 6 PM.

93. MATINA . CLÍNICA BATAAN DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 6 PM. CLÍNICA BATAAN (ADULTOS) EL SÁBADO DE 9AM A 6 PM.

94. CUBA CRECK, ZENT, ESTRADA,ZONA INDÍGENA, SANTA MARTA – MATINA CLÍNICA BATAAN, MATINA, LUNES A JUEVES DE 8 AM A 3 PM. VIERNES DE 8 AM A 2PM.

95. EBAIS SAHARA MATINA DE LUNES Y JUEVES DE 8 AM A 2PM.

96. EBAIS 28 MILLAS. MATINA. K: 8 AM A 3 PM Y V: 8 AM A 2 PM.

97. EBAIS B LINE SANTA MARTA MATINA DE L, M DE 8 AM A 3 PM Y V: 8 AM A 2 M.

98. GUÁCIMO. VACUNATORIO (AUDITORIO GUÁCIMO) LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 6:00PM. VACUNATORIO – AUDITORIO GUÁCIMO (NIÑOS Y ADULTOS) EL SÁBADO: 8:00AM A 6:00PM.

99. SALÓN PASTORAL, EBAIS RÍO JIMÉNEZ, VILLA FRANCA Y SANTA ROSA, MATINA. LUNES A JUEVES DE 8 AM A 3 PM Y VIERNES DE 8AM A 2 PM . VACUNATORIO AUDITORIO GUÁCIMO (ADULTOS Y NIÑOS) SÁBADO DE 8 AM A 6PM.

100. TALAMANCA. EBAIS BRIBRI, SIXAOLA, HONE CRECK Y SURETKA LUNES A JUEVES DE 8 AM A 7 PM. VIERNES DE 8 AM A 7PMCLÍNICA HONE CRECK Y FRONTERAS SIXAOLA (ADULTOS) EL SÁBADO 8 AM A 5PM.

REGIÓN BRUNCA

101. BUENOS AIRES, EBAIS VOLCÁN CASA A CASA. MIÉRCOLES 7:30 A 3:30 PM.

102. BUENOS AIRES, EBAIS SANTA MARTA . CASA A CASA. MIÉRCOLES 7:30 AM A 3:30 PM.

103. BUENOS AIRES, EBAIS BRISAS CASA A CASA MIÉRCOLES 7:30 A 3:30 PM.

104. BUENOS AIRES, EBAIS BORUCA. MIÉRCOLES 7:30 A 3:30 PM.

105. BUENOS AIRES, EBAIS POTRERO CASA A CASA. MIÉRCOLES 7:30 A 3:30 PM.

106. BUENOS AIRES, EBAIS BIOLEY CASA A CASA. MIÉRCOLES 7:30 A 3:30 PM.

107. BUENOS AIRES, AUDITORIO DE LA CLÍNICA. LUNES A JUEVES DE 7: 30AM A 6 PM Y VIERNES 7:30AM A 6 PM AUDITORIO DE LA CLÍNICA. SÁBADO DE 8 AM A 6 PM.

108. BUENOS AIRES, SALÓN EL TREBOL. SÁBADO DE 8 AM A 2 PM

109. BUENOS AIRES, TERRABA,SALITRE, UJARRAS Y CURRE CASA A CASA. MIÉRCOLES 7:30 AM A 3:30

110. CORREDORES. MERCADO MUNICIPAL. LUNES A VIERNES DE 8AM A 6PM. MERCADO MUNICIPAL SÁBADO Y DOMINGO DE 8AM A 6PM

111. CORREDORES, PUESTO EN EL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD 22 DE OCTUBRE VIERNES 18 DE 8AM A 6PM. PUESTO EN EL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD 22 DE OCTUBRE SÁBADO DE 8AM A 6PM.

112. CORREDORES, PUESTO DE VACUNACIÓN EN LA PLAZA DE LA MUJER EN PASO CANOAS. MIÉRCOLES 16 DE 8AM A 6PM.

113. CORREDORES, PUESTO DE VACUNACIÓN EN LA ADUANA DE PASO CANOAS, JUEVES 17, VIERNES 18 DE 8AM A 6PM.

114. CORREDORES, PUESTO DE VACUNACIÓN EN LA CLÍNICA LA CUESTA DE LUNES A VIERNES DE 8AM A 6PM. PUESTO DE VACUNACIÓN EN LA CLÍNICA LA CUESTA, SÁBADO Y DOMINGO DE 8AM A 6PM.

115. CORREDORES, PUESTO DE VACUNACIÓN EN EL EBAIS DE LAUREL. LUNES 14 A VIERNES 18 PUESTO DE VACUNACIÓN EN EL EBAIS DE LAUREL EL SÁBADO DE 8AM A 6PM

116. CORREDORES, PUESTO EN NARANJO DE BELLA LUZ ABASTECEDOR PITO Y ALBA. LUNES 14 A VIERNES 18. PUESTO EN NARANJO DE BELLA LUZ ABASTECEDOR PITO Y ALBA EL SÁBADO 19 DE 8AM A 6 PM.

117. OSA, PALMAR SUR (SALA SESIONES Y CASA A CASA) DE LUNES A VIERNES 9 AM A 6 PM CIUDAD CORTES SÁBADO Y DOMINGO 8 AM 2 PM.

118. OSA, CIUDAD CORTES Y OJO DE AGUA (EBAIS Y CASA A CASA) DE LUNES A VIERNES 9 AM A 6

119. OSA, UVITA ( EBAIS Y CASA A CASA) DE LUNES A VIERNES 9 AM A 6 PM.

120. OSA, PIEDRAS BLANCAS (EBAIS Y CASA A CASA) DE LUNES A VIERNES 9 AM A 6 PM.

121. OSA, CORONADO (EBAIS Y CASA A CASA) DE LUNES A JUEVES 9 AM A 3 PM. PALMAR SUR (SALA SESIONES) SÁBADO Y DOMINGO 8:00AM 6:00PM

122. OSA, SIERPE (EBAIS Y CASA A CASA). LUNES A JUEVES 9 AM A 3 PM. VIERNES 9 AM A 2 PM

123. OSA, DRAKE (EBAIS Y CASA A CASA).LUNES A JUEVES 9:00 AM A 3:00 PM Y VIERNES 9:00 AM A 2:00 PM .

124. OSA,TINOCO(EBAIS Y CASA A CASA). LUNES A JUEVES 9:00 AM A 3:00 PM VIERNES 8:30 A.M – 2:30 P.M PALMAR SUR (SALA SESIONES)

125. OSA, PALMAR NORTE(CASA A CASA). LUNES A JUEVES 9:00 AM A 3:00 PM Y VIERNES 9:00 AM A 2:00 PM.

126. GOLFITO, EBAIS ANDRÉS-ALAMEDAS MIÉRCOLES 8:30AM A 2:30PM. DEPÓSITO LIBRE (VACUNA ADULTOS) EL SÁBADO 9:00 AM A 6:00 PM.

127. GOLFITO, EBAIS SAN MARTÍN. LUNES, MIÉRCOLES DE 8:30AM A 6 PM Y VIERNES 8:30AM A 6:PM DEPÓSITO LIBRE VACUNA ADULTOS. DOMINGO 9:00 AM A 3:00 PM

128. GOLFITO, EBAIS RÍO CLARO (AUDITORIO) Y BARRIDO COMUNAL MIÉRCOLES,8:30 AM A 6 PM VIERNES 8:30 AM A 6 PM. EBAIS RÍO CLARO (ADULTOS) EL SÁBADO 9:00 AM A 3:00 PM.

129. GOLFITO, EBAIS VILLA BRICEÑO SEDE EBAIS, LUNES A JUEVES 8:30 AM A 2:30PM Y VIERNES 8:30AM A 2PM. EBAIS RÍO CLARO (VACUNA ADULTOS).DOMINGO DE 9:00 AM A 6:00 PM.

130. GOLFITO, EBAIS PUERTO JIMÉNEZ. LUNES A JUEVES 8:30AM A 2:30PM Y VIERNES 8:30AM A 2 PM SUPERMERCADO PEARSON (VACUNA ADULTOS) SÁBADO 9:00 AM A 3:00 PM.

131. GOLFITO, CV CAÑAZA Y BARRIDO COMUNAL DE LUNES A JUEVES 8:30AM A 2:30PM Y VIERNES 8:30AM A 2 PM

132. GOLFITO, EBAIS LA PALMA (SEDE) MARTES 8:30A 2:30PM A VIERNES 8:30 A 2PM

133. GOLFITO, EBAIS COMTE (SEDE) BARRIDO COMUNALEBAIS COMTE (SEDE) DE LUNES A VIERNES DE 8:30AM A 2:30PM.

134. GOLFITO, COMTE RESERVA BARRIDO CASA A CASA. LUNES A JUEVES 8:30AM A 2:30PM Y VIERNES 8:30AM A 2PM

135. COTO BRUS, EBAIS SABALITO EL MIÉRCOLES DE 8:00AM A 3:00PM. EBAIS SABALITO EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8:00AM A 4:00PM

136. COTO BRUS, IGLESIA CATÓLICA SAN VITO. LUNES A JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM Y VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM. IGLESIA CATÓLICA SAN VITO EL SÁBADO 19 Y DOMINGO 20 DE FEBRERO DE 8:00AM A 6:00PM

137. COTO BRUS, EBAIS AGUA BUENA; MIÉRCOLES DE 8:00AM A 3:00PM. EBAIS AGUA BUENA EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 8:00AM A 4:00PM.

138. COTO BRUS, EBAIS LA LUCHA. MIÉRCOLES DE 8:00AM A 3:00PM, VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM

139. COTO BRUS, EBAIS GUINEA. LUNES, MARTES, MIÉRCOLES DE 8:00AM A 3:00PM, VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM.

140. COTO BRUS, EBAIS SABANILLAS. MIÉRCOLES DE 8:00AM A 3:00PM.

141. COTO BRUS, EBAIS SANTA ELENA. LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES DE 8:00AM A 3:00PM. VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM.

142. COTO BRUS,EBAIS GUTIÉRREZ. MIÉRCOLES DE 8:00AM A 3:00PM.

143. COTO BRUS, EBAIS TERRITORIO INDÍGENA. MIÉRCOLES DE 8:00AM A 3:00PM.

144. PÉREZ ZELEDÓN. POLIDEPORTIVO DE LUNES A JUEVES 9 AM A 2 PM. VIERNES 9 AM A 1 PM POLIDEPORTIVO (MAYORES 12 AÑOS Y PEDIÁTRICAS) EL SÁBADO 9 AM A 4 PM.

145. PÉREZ ZELEDÓN EBAIS DE RIVAS. LUNES A VIERNES 9 AM A 6 PM. EBAIS DE RIVAS EL SÁBADO DE 8 AM A 4 PM.

146. PÉREZ ZELEDÓN SALÓN COMUNAL DE SAN RAMÓN SUR. LUNES A VIERNES 9 AM A 6 PM. SALÓN COMUNAL DE SAN RAMÓN SUR EL SÁBADO DE 9 AM A 4 PM.

147. PÉREZ ZELEDÓN SALÓN COMUNAL DE PAVONES. LUNES A JUEVES 9 AM A 2 PM Y VIERNES DE 9 AM A 1 PM.

148. PÉREZ ZELEDÓN EBAIS DE BARÚ. LUNES A JUEVES 9 AM A 2 PM Y VIERNES DE 9 AM A 1 PM

149. PÉREZ ZELEDÓN EBAIS RIO NUEVO. MIÉRCOLES 9 AM A 2 PM Y VIERNES DE 9 AM A 1 PM

150. PÉREZ ZELEDÓN CASA DE SALUD DE SAVEGRE, JUEVES DE 9 AM A 1 PM.

151. PÉREZ ZELEDÓN VACUNATORIO SAN ISIDRO. LUNES A JUEVES 4 PM A 6 PM. VIERNES 3 PM A 6 PM. VACUNATORIO SAN ISIDRO EL DOMINGO 9 AM A 6 PM.

152. PÉREZ ZELEDÓN EBAIS VILLA LIGIA. LUNES A VIERNES DE 9 AM A 6 PM. EBAIS VILLA LIGIA EL SÁBADO 9 AM A 6 PM.

153. PÉREZ ZELEDÓN SALÓN COMUNAL PALMARES, LUNES A VIERNES DE 9 AM A 6 PM. SALÓN COMUNAL PALMARES EL SÁBADO 9 AM A 4 PM.

154. PÉREZ ZELEDÓN. SALÓN COMUNAL DE CAJÓN, LUNES Y MARTES, JUEVES DE 9 AM A 6 PM. EBAIS CAJÓN EL DOMINGO DE 9 AM A 4 PM.

155. PÉREZ ZELEDÓN. SALÓN COMUNAL PEJIBAYE. JUEVES 9 AM A 6 PM

156. PÉREZ ZELEDÓN, CASA DE SALUD CONCEPCIÓN DE PILAS MIÉRCOLES 9 AM A 2 PM

157. PÉREZ ZELEDÓN. SALÓN COMUNAL DE SAN PEDRO. MIÉRCOLES 9 AM A 6 PM. SALÓN COMUNAL DE SAN PEDRO EL SÁBADO 9 AM A 4 PM.

158. PÉREZ ZELEDÓN. EBAIS SAN RAFAEL DE PLATANARES EL VIERNES 9 AM A 6 PM.

159. PÉREZ ZELEDÓN. EBAIS LA GUARIA. VIERNES 9 AM A 6 PM.

160. PÉREZ ZELEDÓN SALÓN COMUNAL DE SAN PABLO. SALÓN COMUNAL DE SAN PABLO EL SÁBADO 9 AM A 4 PM

161. HOSPITAL TOMÁS CASAS. CONSULTORIO EPIDEMIOLOGÍA / SALA DE SESIONES/ CONSULTA EXTERNA JUEVES SEGUNDA DOSIS PEDIÁTRICA Y TERCERA DE FUNCIONARIOS 9AM A 1PM.

162. HOSPITAL MANUEL MORA VALVERDE.SERVICIO DE INYECTABLES (TERCERA DOSIS FUNCIONARIOS) JUEVES 17 DE FEBRERO 8 AM A 2PM.

163. HOSPITAL CIUDAD NEILLY. VACUNATORIO DE MATERNIDAD. 8 AM A 1:30 PM.

REGIÓN CENTRAL SUR

164. ACOSTA. SEDE DE LA CLÍNICA SAN IGNACIO 1 Y 2 EBAIS ADSCRITOS:VUELTA DE JORCO,SABANILLAS-CANGREJAL, MÓVIL MÉEDICA(LEGUA DE LOS NARANJOS,GUATIL Y CEIBA) DE LUNES A JUEVES DE 8 AM A 3 PM Y VIERNES 8 AM A 2PM. LUNES A JUEVES DE 8 AM A 3 PM. VIERNES DE 8 AM A 2PM. CLÍNICA SEDE SAN IGNACIO DE ACOSTA

165. ALAJUELITA. SEDE DE ÁREA DE SALUD DE 8 AM A 6 PM. SEDE DE ÁREA DE SALUD EL SÁBADO DE 8 AM A 6 PM (NIÑOS Y ADULTOS).

166. ASERRI. CLÍNICA DE ASERRÍ DE LUNES A VIERNES DE 7:30 AM A 6:00 PM. CLÍNICA DE ASERRÍ SÁBADO Y DOMINGO DE 8:00 AM A 6:00 PM.

167. ASERRÍ, EBAIS SAN JUAN, SALITRILLOS, SANTA TERESITA. LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 3:00 PM. CLÍNICA DE ASERRÍ EL SÁBADO Y DOMINGO DE 8:00 AM A 6:00 PM.

168. ASERRÍ, EBAIS MONTERREY. MIÉRCOLES DE 8:00 AM A 3:00 PM

169. ASERRÍ, EBAIS EL ROSARIO. JUEVES DE 8:00 AM A 3:00 PM.

170. ASERRÍ, EBAIS SAN GABRIEL. VIERNES DE 8:00 AM A 3:00 PM.

171. CARTAGO. SEDE UNIVERSIDAD SANTA LUCIA CARTAGO (PRIMERAS Y SEGUNDAS DOSIS PFIZER DE PERSONAS DE 12 Y MÁS AÑOS. ADEMÁS, TERCERAS DOSIS PFIZER DE PERSONAS DE 58 AÑOS Y MÁS) LUNES A JUEVES 8:30 AM A 3:30 PM. VIERNES 8:30 AM A 2:30 PM. EBAIS LLANO GRANDE (PRIMERAS, SEGUNDAS Y TERCERAS DOSIS PFIZER DE PERSONAS DE 12 Y MÁS AÑOS. SÁBADO 19 Y DOMINGO 20 FEBRERO DE 9:00 AM A 3:30 PM.

172. CARTAGO. COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO(TERCERAS DOSIS PFIZER PERSONAS DE 12 A MENOS DE 58 AÑOS)LUNES A JUEVES 8:30 AM A 6:00 PM. VIERNES 8:30 AM A 6:00 PM / 8:30 A.M. A 3:00 P.M. EBAIS ASÍS: MIÉRCOLES 16, JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE FEBRERO DE 8:30 A.M. A 3:00 P.M. SEDE UNIVERSIDAD SANTA LUCIA CARTAGO (PRIMERAS, SEGUNDAS Y TERCERAS DOSIS PFIZER DE PERSONAS DE 12 Y MÁS AÑOS)

173. CARTAGO. EBAIS LLANO GRANDE (PRIMERAS, SEGUNDAS Y TERCERAS DOSIS PFIZER DE PERSONAS DE 12 Y MÁS AÑOS.LUNES A JUEVES 9:00 AM A 3:30 PM. VIERNES 9:00 A.M. A 2:30 P.M. TEMPLETE DE LA BASÍLICA DE LOS ÁNGELES (PRIMERAS, SEGUNDAS Y TERCERAS DOSIS PFIZER DE PERSONAS DE 12 Y MÁS AÑOS) DOMINGO 20 FEBRERO DE 8:00 A.M. A 6:00 P.M.»

174. CARTAGO.PUESTOS MÓVILES PARA PACIENTE DOMICILIAR. MIÉRCOLES A VIERNES 9:30 A.M. A 1:00 P.M.

175. CARTAGO.SEDE DIRECCIÓN REGIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CARTAGO (TERCERAS DOSIS PFIZER PERSONAL DOCENTE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS) LUNES A JUEVES 8:30 AM A 3:30 PM. VIERNES 8:30 AM A 2:30 PM.

176. CARMEN-MONTES DE OCA, VACUNATORIO UCR DE 8AM A 6PM. MALL SAN PEDRO Y UNIVERSAL SÁBADO DE 10 AM A 6 PM.

177. CORONADO. CENTRO DE VACUNACIÓN, UBICADO EN EL PARQUEO NORESTE DE LA CLÍNICA. LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 6:00 PM.CENTRO DE VACUNACIÓN, UBICADO EN EL PARQUEO NORESTE DE LA CLÍNICA EL SÁBADO DE 7:00 AM A 2:00 PM. (ADULTOS)

178. CORRALILLO. EBAIS SANTA ELENA. MIÉRCOLES DE 8:30 AM – 6:00PM, JUEVES DE 3:00- 6:00PM VIERNES: 8:30 AM – 6:00PM. EBAIS SANTA ELENA EL SÁBADO DE 8:30AM A 6:00PM.

179. CURRIDABAT. UACA. LUNES A JUEVES DE 8AM A 6PM. VIERNES DE 8AM A 6PM. UACA EL SÁBADO DE 8AM A 6PM (SOLO MAYORES DE 12 AÑOS EN ADELANTE).

180. DESAMPARADOS 1. MULTICENTRO PFIZER I,II Y III DOSIS 12 AÑOS Y MAS. MIÉRCOLES Y JUEVES DE 8:30AM A 2:30PM V8:30AM A 1:30PM. LOBBY DE LA CLÍNICA MARCIAL FALLAS DIAZ ADULTOS DE 12 AÑOS Y MÁS EL SÁBADO DE 8AM A 6 PM.LOBBY I,II Y III DOSIS 12 AÑOS Y MÁS M,J Y V : 8:30AM A 6.00PM. LOBBY DE LA CLÍNICA MARCIAL FALLAS DIAZ ADULTOS DE 12 AÑOS Y MÁS EL SÁBADO DE 8AM A 6 PM.

181. DESAMPARADOS 2. MALL ZONA CENTRO DE 8:00 AM A 3:00 PM

182. DESAMPARADOS 2. SALÓN COMUNAL HIGUITO DE 8:00 AM A 3:00 PM

183. DESAMPARADOS 2. SALÓN COMUNAL EL LLANO DE 8:00 AM A 3:00 PM

184. DESAMPARADOS 2. SEDE CENTRAL SAN RAFAEL ABAJO DE 3:00 PM A 6:00 PM

185. DESAMPARADOS 3. SALÓN COMUNAL DOS CERCAS, SALÓN COMUNAL LINDA VISTA, SALÓN COMUNAL RÍO AZUL, SALÓN COMUNAL FÁTIMA Y AULAS PARROQUIALES IGLESIA CATÓLICA LOS GUIDOS. 8AM A 3PM DE LUNES A JUEVES Y EL VIERNES HASTA 2PM. SALÓN COMUNAL RÍO AZUL, SALÓN COMUNAL FÁTIMA Y AULAS PARROQUIALES IGLESIA CATÓLICA LOS GUIDOS DE 8AM A 2PM DE LUNES A JUEVES Y EL VIERNES HASTA 12MD. SEDE DE EBAIS DE GUIDOS Y SEDE DE EBAIS DOS CERCAS, SÁBADO DE 9:00 AM A 5:00 PM.

186. DESAMPARADOS 3. SEDE DE EBAIS LOS GUIDO + 1 SEDE DE EBAIS (EN DONDE SE REALIZA TIEMPO VESPERTINO) DIFERENTE POR DÍA. LUNES 14, MARTES 15 EBAIS DOS CERCAS, MIÉRCOLES 16 EBAIS RÍO AZUL, JUEVES 17 EBAIS PATARRÁ Y VIERNES 18 NUEVAMENTE EBAIS FÁTIMA DE 4:00PM A 6:00PM DE LUNES A JUEVES Y EL VIERNES DE 03:00PM A 06:00PM

187. EL GUARCO. MALL PASEO METRÓPOLI/ EBAIS EL EMPALME DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 6 PM. EBAIS EL EMPALME MARTES Y JUEVES DE 9 AM A 1 PM. SÁBADO 18 PFIZER MAYORES DE 12 AÑOS 8 AM A 6 PM.

188. ESCAZÚ. CENTRO CÍVICO MUNICIPAL ANTIGUO COUNTRY DAY DE LUNES A JUEVES DE 8:00 AM A 3:00PM, VIERNES DE 8:30AM A 2:00 PM NO SE PROGRAMA.

189. GOICOECHEA 1 TRES SEDES DE EBAIS-ASG 1: MATA DE PLÁTANO, DETRÁS DE CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN GOICOECHEA, BELLAVISTA/PURRAL ABAJO-CONTIGUO A ACJ PURRAL Y LOS CUADROS-CONTIGUO AL COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR EN EL ALTO DE GUADALUPE DE LUNES A JUEVES DE 8 AM A 3 PM Y VIERNES DE 8 AM A 2 PM. HORARIO AMPLIADO: 4:00 A 6:00 P.M. DE LUNES A VIERNES 6:00 P.M. LUGAR: SEDE DE EBAIS LOS CUADROS-CONTIGUO AL COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR EN EL ALTO DE GUADALUPE. SEDE MADRE DEL DIVINO PASTOR EL SÁBADO DE 9 AM A 6 PM.

190. GOICOECHEA 2 TOLDO DE LA CLÍNICA JIMENEZ NÚÑEZ LUNES A JUEVES DE 7:30 A 3PM Y VIERNES DE 7:30 A 2PM, SALA A DE LA CLÍNICA JIMÉNEZ EL SÁBADO DE 8AM A 6PM.

191. GOICOECHEA 2 SALA A DE LA CLÍNICA JIMÉNEZ LUNES A JUEVES DE 3PM A 6PM Y VIERNES DE 2PM A 6PM, SALA A DE LA CLÍNICA JIMÉNEZ EL SÁBADO DE 8AM A 6PM.

192. HATILLO 1. C.C. ECO-BAMBU 2. SEDE DE EBAIS 3. AUDITORIO. HORARIOS: 1 Y 2. DE 8AM A 3PM 3. DE 4PM A 7PM. SÁBADO Y DOMINGO 1. AUDITORIO Y 2. SEDE DE EBAIS, DOMINGO FERIA DE LA GRICULTOR ). HORARIO: 1. 8AM A 6PM 2. 8AM A 2PM.

193. LA UNIÓN; AUDITORIO IGLESIA DE TRES RÍOS 8:30 A.M. A 4 P.M.AUDITORIO IGLESIA DE TRES RÍOS SÁBADO Y DOMINGO DE 8 AM A 6 PM (ADULTOS).

194. LA UNIÓN; SEDE ÁREA DE SALUD LA UNIÓN DE 4 PM A 6 PM.

195. LOS SANTOS; CAIS ASLS DE 8AM A 6PM. CAIS ASLS EL SÁBADO 19 DE 8AM A 6PM.