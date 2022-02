EEUU cree que Zelenski se toma en serio la amenaza a Ucrania pero no quiere generar pánico

Washington, 16 feb (Sputnik) .- El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, se toma en serio la presunta amenaza de invasión de su país, pero no quiere que el pueblo entre en pánico, declaró este miércoles el secretario de Estado (canciller) de EEUU, Anthony Blinken.



«Creo que el presidente Zelenski se lo está tomando muy en serio. Está tratando de mantener la calma. No quiere que su pueblo entre en pánico», dijo el funcionario.



Blinken añadió que eso le parece «correcto» pero insistió en que considera que los ucranianos están tomando «muy en serio» la presunta amenaza.



El secretario de Estado reiteró que si hay una invasión, las consecuencias serían terribles, en primer lugar para el pueblo ucraniano, pero aseguró que EEUU sigue dispuesto a ayudar a Ucrania.



«Hemos estado apoyando a Ucrania. Hemos proporcionado más ayuda defensiva a Ucrania el año pasado que en cualquier otro año anterior. El otro día concedimos una garantía de préstamo de 1.000 millones de dólares para ayudar a reforzar su economía. Otros países están haciendo lo mismo. Estamos ahí para apoyar a Ucrania. Estamos ahí para ayudarla a defenderse si hay una agresión rusa», expresó.



Ucrania y varios países occidentales acusan a Rusia de acumular tropas a lo largo de la frontera de ese país en lo que interpretan como la supuesta preparación de una invasión.



Rusia rechaza estas acusaciones y afirma que no planea atacar a ningún país, incluida Ucrania.



Moscú también advierte que los planes de la OTAN de expandirse más hacia el este representan una amenaza directa para su seguridad nacional.



Además, considera que el suministro de armas letales por parte de EEUU y sus aliados a Ucrania empeora la situación de seguridad, ya que anima a Kiev a emprender acciones militares contra la región separatista de habla rusa de Donbás.



El martes, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov, informó que Moscú estaba retirando algunas fuerzas de la frontera con Ucrania y de Crimea después de haber completado sus ejercicios militares allí. (Sputnik)