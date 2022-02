España niega que esté produciéndose una desescalada por parte de Rusia

Madrid, 16 feb (Sputnik). – La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, opinó este miércoles que no se está produciendo una verdadera desescalada de tensión en la frontera de Ucrania por parte de Rusia, pese al anuncio de Moscú sobre la retirada de unidades militares que se encontraban realizando maniobras en la zona.



“No hay constancia de que haya habido una desescalada por parte de Rusia y por tanto la OTAN se mantiene en exigir esa desescalada y ese respeto a la soberanía de Ucrania”, dijo Robles en declaraciones a la prensa, desde Bruselas, tras participar en una reunión con sus homólogos de la Alianza Atlántica.



Según explicó la dirigente española, los socios de la OTAN siguen convencidos de que puede haber una invasión inminente al territorio ucraniano, pese a que este miércoles no se produjo ningún ataque, tal y como pronosticaron los servicios de inteligencia de EEUU.



“Hay un hecho evidente: hoy estamos a día 16 y esa invasión no se ha producido”, constató Margarita Robles.



Pese a ello, la ministra española afirmó que la sospecha de un ataque inminente por parte de Rusia es “un hecho objetivo”.



“Las razones son muy obvias: la presencia de tropas rusas en la frontera con Ucrania y en el mar Negro no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Es un despliegue que permitiría que esa invasión tuviera lugar”, añadió la representante española.



En ese sentido, insistió en que “la amenaza está ahí” aunque “es cierto que hoy no se produjo la invasión de la que se había hablado”.



Siguiendo una línea ambivalente, la ministra española insistió en que la invasión podría ser inminente y al mismo tiempo deslizó la posibilidad de que podría no producirse.



“La invasión puede ser en cualquier momento o puede no serlo, no lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es intentar entre todos, por vías diplomáticas, que no se produzca», apostilló.



Tras hacer estas apreciaciones, la representante española aseguró que en estos momentos lo primordial es mantener un esfuerzo diplomático para que no se produzca una escalada militar, aunque puntualizó que desde la OTAN se combinará ese diálogo con movimientos de «disuasión».



Por ello, insistió en que la Alianza Atlántica apostará «por el diálogo y la diplomacia», pero manteniendo también una postura «muy firme» para trasladar a Rusia que «nadie puede imponer a ningún país, en este caso ucrania, una posición de fuerza para impedirle entrar en la OTAN».(Sputnik)