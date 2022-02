Isabel II donará $2,7 millones a la caridad para arreglar el caso contra el duque de York

Moscú, 17 feb (Sputnik).- La reina Isabel II de Inglaterra invertirá 2 millones de libras esterlinas (unos 2,7 millones de dólares) en la organización de caridad de Virginia Giuffre, quien acusó al príncipe Andrés de abuso sexual, comunicó el periódico The Mirror citando a unas fuentes.



«La reina tomó la decisión de ayudar al príncipe Andrés a arreglar el caso de abuso sexual, al donar personalmente 2 millones de libras esterlinas a la fundación de Virginia Giuffre», publicó el medio.



El martes, se informó que el duque de York y Guiffre llegaron a un acuerdo extrajudicial y durante los 30 días presentarían una solicitud de desestimación del caso.



La indemnización prometida a Giuffre por el príncipe no se desveló pero, según The Mirror, ronda más de 16 millones de dólares que se destinarán al apoyo de víctimas de violación.



El príncipe Andrés fue demandado por Giuffre, de 38 años, un activista estadounidense-australiana que pelea contra el tráfico sexual y la trata de personas, por presuntamente violarla y someterla a abusos sexuales cuando tenía 17 años.



El príncipe Andrés negó todas las acusaciones e intentó desestimar el juicio, argumentando que el acuerdo de 2009 de Giuffre con el pedófilo y traficante de personas convicto Jeffrey Epstein, quien se suicidó en 2019, lo protegió de acciones legales.



Sin embargo, ese argumento fue rechazado por un tribunal estadounidense.



La reina Isabel II decidió despojar al príncipe Andrés, su segundo hijo, de sus títulos reales, afiliaciones militares y patrocinios reales por el caso.



La decisión fue apoyada por una abrumadora mayoría de británicos, según una encuesta de YouGov. (Sputnik)