Presidente de Guatemala alerta sobre peligro de réplicas tras sismo de magnitud 6,8

San Salvador, 16 feb (Sputnik).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, alertó este miércoles en rueda de prensa sobre el peligro de las réplicas del terremoto de magnitud 6,8 que provocó daños en al menos siete departamentos del país durante la madrugada.



«Le pedimos a la población que estemos alerta, porque la lógica nos indica que puede haber réplicas que irán disminuyendo gradualmente conforme a la liberación de la energía. Hay que estar prevenidos, no entrar en pánico y escuchar a las autoridades», exhortó el mandatario.



La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) precisó que el sismo tuvo su epicentro en las costas del departamento de Escuintla (occidente), fue seguido de sendas réplicas de magnitud 5,0 y 4,8, y provocó la muerte de una persona, víctima de un paro.



El temblor se sintió en Honduras y El Salvador, aunque sin los estragos que dejó en Guatemala, donde afectó a unas 24.000 personas, dañó viviendas, estructuras y propiedades, y provocó aludes que bloquearon carreteras.



Giammattei valoró que el sismo fuera «profundo y oscilante», fruto de la subducción de las placas tectónicas que convergen en la región, pues los temblores trepidantes, causados por fallas, suelen ser más devastadores.



«Vimos, en la madrugada, que personas ponían fotos de anteriores sismos y daños de otras épocas. Hacemos llamado a la población para no generar caos. El sismo no dejó grandes daños. Se calcula que las carreteras afectadas quedarán habilitadas el día de hoy», acotó el jefe de Estado.



Este sismo ocurrió apenas una semana después de que Guatemala acogiera un simulacro regional para responder a un eventual terremoto de magnitud 7,5, que involucró a socorristas de toda América Central y de República Dominicana. (Sputnik)