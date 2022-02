Asociación canadiense lleva al Gobierno a los tribunales por la declaración de emergencia

Toronto, 18 feb (Sputnik).- La Asociación Canadiense de Libertades Civiles (CCLA, por sus siglas en inglés) llevará al Gobierno del primer ministro, Justin Trudeau, a los tribunales por su decisión de invocar la Ley de Emergencia en respuesta a las masivas protestas pacíficas contra las resoluciones en torno a la vacuna anti covid-19.



«La Asociación Canadiense de Libertades Civiles se ha pronunciado enérgicamente contra esta declaración y hoy tenemos nuestro propio anuncio: Vamos a llevar al Gobierno de Canadá a los tribunales», dijo un portavoz de la CCLA en una conferencia de prensa el jueves.



El lunes, el Gobierno del primer ministro Justin Trudeau invocó la Ley de Emergencias, de 1985, creada para una «situación urgente y crítica de carácter temporal», que amenaza la capacidad del Gobierno para preservar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Canadá y pone en potencial peligro la vida, la salud y la seguridad de los ciudadanos.



Abby Deshman, directora del Programa de Justicia Penal del CCLA, dijo que la ley otorga al poder ejecutivo «poderes extraordinarios» y subrayó que no se ha alcanzado el elevado umbral legal para invocarla.



La directora del Programa de Justicia Penal del CCLA subrayó que Canadá ha visto una variedad de protestas polémicas, incluyendo los disturbios en la Cumbre del G20 de 2010 en Toronto, sin embargo, ninguna de ellas ha requerido declaraciones de emergencia.



Deshman también desestimó la afirmación del Gobierno de Trudeau de que la Ley de Emergencias estaría «geográficamente focalizada», diciendo que la declaración se aplica en todo el país, incluso en las provincias que pidieron ser retiradas de la orden.



El anuncio de la CCLA se produce después de que la Fundación de la Constitución Canadiense (CCF) manifestara su intención de impugnar también la declaración de la Ley de Emergencias a primera hora del día.



La declaración ha sido recibida con una considerable reacción, con acusaciones de extralimitación por parte del Gobierno.



Además, el director adjunto de la unidad de inteligencia financiera del país ha declarado ante la comisión parlamentaria de seguridad pública que las manifestaciones no han sido identificadas como extremismo violento de motivación ideológica y que la agencia encargada de supervisar las operaciones financieras no ha sido testigo de un «repunte en la notificación de transacciones sospechosas».



La oleada de protestas en todo Canadá comenzó a mediados de enero, con miles de camioneros y otros manifestantes que convergieron en Ottawa para expresar su firme oposición a los mandatos de vacunación para los camioneros que cruzan la frontera entre Estados Unidos y Canadá.



Desde entonces, la protesta ha evolucionado hasta convertirse en una manifestación antigubernamental, con varios grupos que se unen en oposición al Primer Ministro Justin Trudeau. (Sputnik)