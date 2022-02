Biden admite que aún no leyó respuesta de Rusia sobre seguridad en Europa oriental

Washington, 17 feb (Sputnik).- El presidente de EEUU, Joe Biden, reconoció este jueves que todavía no leyó la contestación escrita de Rusia a las respuestas que a su vez hizo Washington a las demandas de seguridad en Europa del este planteadas por Moscú.



«No las he leído todavía, no las puedo comentar», dijo el mandatario a periodista.



Rusia entregó la contestación escrita este jueves al embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan.



A finales de enero, Estados Unidos y la OTAN enviaron a Rusia sus respuestas a las iniciativas rusas de seguridad, pidiendo que no se hicieran públicas.



Washington y Moscú negocian desde principios de año un acuerdo sobre las garantías recíprocas de seguridad en Europa.



Moscú exige la renuncia a la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) al este, en concreto a la incorporación de Ucrania y Georgia, naciones que limitan con Rusia y en las que en una hipotética adhesión EEUU emplazaría misiles de ataque.



Rusia demanda también que el bloque bélico retire sus tropas y material bélico de Bulgaria y Rumanía, lo que implica el retorno a la arquitectura militar que existía en Europa en 1997, cuando fue firmado el Acta Fundacional Rusia-OTAN.



EEUU tiene en la actualidad misiles desplegados en la localidad polaca de Redzikowo, a unos 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, y en el poblado rumano de Deveselu, a unos 600 kilómetros de la península de Crimea. (Sputnik)