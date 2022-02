CCSS mantiene activa en todo el país vacunación pediátrica contra la covid19

San José, 17 Feb (Elpaís.cr).- La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mantiene activa la vacunación pediátrica en todo el país, para este jueves 17 y viernes 18 de febrero, 97 áreas de salud y 12 hospitales habilitarán vacunatorios pediátricos, según disponibilidad de dosis de cada establecimiento.

Actualmente se está vacunando a los menores de 9, 10 y 11 años, y como plan de contingencia y según disponibilidad de dosis, los viernes cada centro de salud puede iniciar el esquema de vacunación en niños de 7 años en adelante. Tal es el caso de las áreas de salud de la Región Brunca (Pérez Zeledón, Corredores, Golfito, Osa, Buenos Aires y Coto Brus), además de .Goicoechea 1Sa y San Sebastián – Paso Ancho aplicarán el plan de contingencia este viernes.

Los equipos vacunadores han aplicado 143 854 dosis de la vacuna contra covid-19 a niños de 5 a 11 años, según consta en los registros del Sistema Integrado de Vacunas (SIVA) con corte al 14 de febrero de 2022.

Todos los niños deben asistir a los vacunatorios acompañados de un adulto, y con el librito azul de control de vacunas. A esta población de niños y niñas se les está colocando la vacuna pediátrica de Pfizer con un intervalo de 21 días entre la primera y la segunda dosis.

Por otra parte, esta y la otra semana la CCSS tiene activa la estrategia REFUERZA CON TODO CONTRA LA COVID, para aplicar primeras, segundas y terceras dosis a mayores de 12 años, para esto los equipos vacunadores están trabajando en horarios extendidos hasta las seis de la tarde y los fines de semana. Los lugares de vacunación y horarios habilitados estarán disponibles en www.ccss.sa.cr/vacunacion

Horarios y puntos de vacunación pediátrica correspondientes al jueves 17 y viernes 18 de febrero, 2022:

REGIÓN CENTRAL NORTE

1. SANTO DOMINGO. ANAMPE DE LA BASÍLICA 100 NORTE Y 175 ESTE, CASA # 14 PUESTOS 2 DE LUNES A JUEVES DE 7:30AM A 3:30 PM Y VIERNES DE 7:30 AM A 2:30 PM, PFIZER PEDIÁTRICA

2. SANTA BÁRBARA. SEDE ÁREA. JUEVES DE 8AM A 3 PM Y VIERNES 8 AM A 2PM.

3. NARANJO. GRUTA IGLESIA CATOLICA CENTRAL. JUEVES DE 8 AM A 4 PM Y VIERNES DE 8 AM A 2 PM.

4. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL. ANFITEATRO (HSVP) JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE FEBRERO DE 8:00AM A 12:00 M

5. POÁS. SALÓN PASTORAL SAN PEDRO DE POÁS JUEVES Y VIERNES DE 08:00 A.M A 06:00 P.M

6. BELÉN FLORES SALÓN PARROQUIAL DE JUEVES Y VIERNES DE 7:30AM A 2:30PM (HASTA AGOTAR EXISTENCIAS) . SEDE DE ÁREA DE SALUD DE SALUD DE JUEVES Y VIERNES DE 03:00 P.M A 06:00 PM.

7. HEREDIA CUBUJUQUÍ. EBAIS BERNARDO BENAVIDES SEGUNDAS DOSIS EL JUEVES DE 8 AM A 3 PM Y VIERNES DE 8 AM A 2 PM

8. HEREDIA CUBUJUQUÍ. MALL OXÍGENO. PRIMERAS DOSIS EL JUEVES DE 8 AM A 3 PM Y VIERNES DE 8 AM A 2 PM.

9. HORQUETAS. SEDE ÁREA DE 8:00 AM A 3:00 PM

10. ALAJUELA SUR. SMILE DIRECT CLUB. JUEVES Y VIERNES DE 8:00 AM A 6:00 PM

11. SAN RAMÓN. COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL RODRÍGUEZ Y SEDES DE EBAIS: PIEDADES NORTE, PIEDADES SUR, SAN ISIDR, SAN JUAN, CONCEPCIÓN, ANGELES, SANTIAGO, SAN RAFAEL, SAN PEDRO, PEÑAS BLANCAS, CHACHAGUA, BAJO RODRIGUEZ. JUEVES Y VIERNES DE 8AM A 6 PM.

12. SAN RAFAEL DE HEREDIA. DOMO MUNICIPAL FRENTE A LA CLINICA EL JUEVES DE 7:30 AM A 12:00 P.M Y PRIMERAS DOSIS DE 07:30 AM HASTA AGOTAR EXISITENCIAS

13. BARVA. EDIFICIO SANTANDER I COVID PEDIATRICA, VIERNES DE 8 AM A 12 MEDIODÍA.

14. PUERTO VIEJO SARAPIQUÍ. POLIDEPORTIVO PUERTO VIEJO, CASA DE LA CULTUTA LA VIRGEN. VACUNACIÓN COMUNITARIA EL JUEVES DE 8 AM A 3 PM Y VIERNES DE 8:30 AM A 2:30 PM (VACUNATORIO LOS ANGELES)

15. ATENAS. PUESTO 2: GIMNASIO ESCUELA CENTRAL, JUEVES DE 8 AM HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

16. CARPIO / LEÓN XIII. IGLESIA CATOLICA DE CARPIO JUEVES DE 8:30AM-3:30PM. VIERNES: 8:30 AM A – 2:30 PM. EBAIS LEÓN XIII EL JUEVES DE 8:30AM A 3:30PM. VIERNES DE 8:30 AM A 2:30PM.

17. ALAJUELA OESTE. SEDE DE ÁREA DE SALUD ALAJUELA OESTE CASA 4.5 EL JUEVES DE 8 AM A 3 PM Y VIERNES DE 8 AM A 2PM

18. TIBÁS (COOPESAIN) EN LA U.HISPANOAMERICANA SEDE LLORENTE EL JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM Y VIERNES 8:00AM A 2:00PM.

19. PALMARES.EDIFICIO ANEXO CCSS (DETRÁS DEL KINDER CENTRAL) JUEVES DE 7:30 AM A 3:00 PM Y VIERNES DE 7:30 AM A 4:00 PM.

20. SAN ISIDRO. SEDE ÁREA DE SALUD DE SAN ISIDRO JUEVES 8 AM A 3 PM.

21. HEREDIA VIRILLA. PASEO DE LAS FLORES. JUEVES DE 8 A 2 PM Y VIERNES DE 8 A 1 PM.

22. ALAJUELA NORTE. PLAZA REAL EL JUEVES DE 8 AM A 2 PM Y VIERNES DE 8 AM A 1 PM.

23. GRECIA. SALÓN PARROQUIAL. JUEVES DE 8:30 A 3 :30 PM Y VIERNES 8:30 A 2 :30 PM.

24. TIBÁS URUCA MERCED. PURDY MOTOR EL VIERNES DE 9 AM A 3 PM.

25. ALFARO RUIZ. ÁREA DE SALUD SEDE. JUEVES Y VIERNES DE 8:00 AM A 3:00 PM.

REGIÓN HUETAR NORTE

26. AGUAS ZARCAS. SEDES DE EBAIS, CLÍNICA DE AGUAS ZARCAS. JUEVES Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM. CLÍNICA DE AGUAS ZARCAS JUEVES Y VIERNES DE 7 AM A 6PM.

27. CIUDAD QUESADA. BALNEARIO DE SAN CARLOS. JUEVES Y VIERNES DE 8 AM A 6 PM EXTRAMUROS.

28. FLORENCIA. EBAIS FLORENCIA. JUEVES Y VIERNES DE 8 AM A 6 PM.

29. GUATUSO. SEDES DE EBAIS EL JUEVES 7:30 AM A 3:30 PM. VIERNES DE 7:30 AM A 2:30 PM

30. LA FORTUNA. JUEVES Y A VIERNES DE 8 AM A 3PM. EBAIS Y CLÍNICA FORTUNA 8 AM A 6 PM

31. LOS CHILES. SEDES DE EBAIS. JUEVES Y VIERNES DE 7 AM A 2:30 PM.

32. PITAL. SEDES DE EBAIS, CLÍNICA DE PITAL. JUEVES DE 7 AM A 4 PM Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM, EN LOS EBÁIS DESCONCENTRADOS Y EN LA SEDE DE PITAL SE VACUNARA EN UN HORARIO DE 7 AM A 8 PM, JUEVES Y VIERNES.

33. SANTA ROSA. SEDES DE EBAIS, CLÍNICA DE SANTA ROSA. JUEVES Y VIERNES DE 8 AM A 6 PM.

34. HOSPITAL SAN CARLOS CONSULTA EXTERNA POBLACIÓN DE RIESGO, JUEVES Y VIERNES DE 7 AM A 6 PM.

35. HOSPITAL DE LOS CHILES. TOLDO FRENTE AL HOSPITAL JUEVES Y VIERNES DE 8 AM A 12 MD.

REGIÓN CHOROTEGA

36. HOJANCHA. ANTIGUO CEN CINAI, PRIMERAS Y SEGUNDAS DOSIS VACUNA PFIZER PEDIATRICA Y PUESTO DE SALUD SANTA MARTA JUEVES DE 8AM A 2PM.

37. LA CRUZ. SEDE DEL ÁREA SALUD LA CRUZ. JUEVES Y VIERNES DE 8 AM A 6PM. EBAIS DESCONCENTRADOS Y PUESTOS DE VISITAS PERIÓDICAVIERNES DE 8 AM A 6:00PM.

38. NICOYA. VACUNATORIO EN LA SEDE DEL ÁREA DE SALUD DE NICOYA. JUEVES 8AM- 3:30PM Y VIERNES 8AM A 2PM.

39. NICOYA. EBAIS DESCONCENTRADO EL JUEVES DE 8AM A 3:30PM Y VIERNES 8AM- 2PM.

40. NANDAYURE. ENTRADA PRINCIPAL SEDE DE ÁREA EL JUEVES DE 8:15 AM A 3:30 PM. VIERNES DE 8:15 AM A 2:30 PM. PUESTO DE SALUD COYOTE EL VIERNES DE 9:00AN 2:30PM.

41. CARRILLO. JUEVES DE EBAIS DE SARDINAL DE 8:00 AM A 6:00 PM. VIERNES SALÓN COMUNAL PASO TEMPISQUE (PLAN DE CONTINGENCIA) 8:00AM – 2:00PM. 18/ 02/2022 SALÓN COMUNAL FILADELFIA (PLAN DE CONTINGENCIA) DE 3:00 PM A 6:00 PM (SOLO NIÑOS).

42. JICARAL-ISLAS SE ESTARA VISITANDO CASA POR CASA. VACUNATORIO SEDE. VACUNATORIOS EN PVP CON MÁS POBLACIÓN) ISLA VENADO (JUEVES) Y ISLA CABALLO VIERNES DE 8AM A 3PM.

43. BAGACES. ÁREA DE SALUD DE BAGACES. JUEVES Y VIERNES 7:00 AM A 6:00 PM. EBÁIS DE GUAYABO DE JUEVES DE 8 AM A 3 PM.

44. CAÑAS. ANTIGUO CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR EL JUEVES : 8:00 AM A 3:00 PM Y VIERNES DE 8:00 AM 2:00 PM.

45. LIBERIA . CASA CURAL DE 8 AM A 3PM DE JUEVES HORARIO EXTENDIDO DE 4PM A 7PM. VIERNES DE 8 AM A 2 PM HORARIO EXTENDIDO DE 3PM A 7PM.

46. ABANGARES. AUDITORIO ÁREA DE SALUD ABANGARES DE JUEVES A VIERNES DE 7:00 AM A 6:00PM

47. COLORADO. SEDE DEL ÁREA SALUD COLORADO , JUEVES DE 8 AM A 3:30 PM Y VIERNES DE 7: 30 AM A 2:30 PM.

48. TILARÁN. SALÓN SANTA TERESITA TODA LA SEMANA, JUEVES 7AM A 4PM Y VIERNES 7AM A 3PM

49. SANTA CRUZ. CLINICA SANTA CRUZ, JUEVES 8 AM A 3 PM Y VIERNES DE 8 AM A 2 PM.LAGUNILLA/PUESTO DE SALUD HATILLO EL VIERNES 18 FEBRERO DE 9AM A 12 M.

50. UPALA JUEVES EN SAN ISIDRO DE 8AM A 6PM. VIERNES EN UPALA/ CANALETE/ VILLANUEVA/ COLONIA PUNTARENAS/ SAN JOSE DE UPALA DE 8 AM A 6PM.

51. HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO .LA CRUZ ROJA DE 9 AM A 2 PM.

52. HOSPITAL LA ANEXIÓN CONSULTORIO FRENTE A JEFATURA DE GINECOLOGIA ( PRIMER PISO) EL JUEVES DE 8:30AM A 3PM Y VIERNES DE 8:30AM A 2PM.

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

53. HOSPITAL DE GUÁPILES MÓDULO DE PEDIATRÍA EL JUEVES DE 8 AM A 2 PM.

54. HOSPITAL TONY FACIO CASTRO. EPIDEMIOLOGÍA, JUEVES DE 8AM A 2PM.

55. SIQUIRRES. ANTIGUA SEDE. JUEVES DE 7:30AM A 3:00PM Y VIERNES DE 7:30AM A 2:00PM.

56. LIMÓN TODOS LOS EBAIS Y SALÓN COMUNAL DE COCOS. JUEVES DE 8 AM A 3 PM Y VIERNES DE 8AM A 2 PM.

57. GUÁPILES. EBAIS PERIFÉRICOS , VACUNATORIO DE COOPEVIGUA 1. JUEVES DE 7 AM A 4 PM Y VIERNES DE 7 AM A 3PM.

58. VALLE LA ESTRELLA. PUESTO DE VACUNACION PENSHURT Y CLÍNICA LA FORTUNA. JUEVES DE 7:30 AM A 4:00 PM. VIERNES DE 7:30 AM A 4:00 PM.

59. CARIARI. TODOS LOS EBAIS DEL ÁREA, VIERNES DE 7 AM A 3 PM.

60. MATINA.ESPAVEL ARRIBA Y CUBA CREECK, JUEVES DE 8 AM A 3PM Y EN EL EBAIS BATAAN 1 EL VIERNES 8:00AM A 3:00PM.

61. GUÁCIMO. VACUNATORIO. (AUDITORIO GUÁCIMO) EL JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM Y VIERNES DE 8AM A 2 PM.

62. TALAMANCA. EBAIS MARGARITA EL JUEVES DE 9:00AM A 3:00PM.

REGIÓN BRUNCA

63. BUENOS AIRES EBAIS VOLCÁN CASA A CASA, JUEVES Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM.EBAIS SANTA MARTA CASA A CASA, JUEVES Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM. EBAIS BRISAS CASA A CASA, JUEVES Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM. EBAIS BORUCA CASA A CASA, JUEVES Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM. EBAIS POTRERO CASA A CASA, JUEVES Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM. EBAIS BIOLEY CASA A CASA, JUEVES Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM. AUDITORIO DE LA CLÍNICA EL JUEVES 7:30 AM A 6 PM Y VIERNES 7:30 AM A 6 PM.CHANGUENA CASA A CASA EL JUEVES Y VIERNES 7AM A 3PM. TERRABA,SALITRE, UJARRAS Y CURRE CASA A CASA EL JUEVES Y VIERNES 7AM A 3PM.

64. CORREDORES. MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD NEILY EL JUEVES DE 8:30 A :3:00 PM Y VIERNES DE 8:30 AM A 2:00 PM CLÍNICA LA CUESTA EL JUEVES DE 8:30 AM A :3:00 PM Y VIERNES DE 8:30 AM A 2:00 PM. EBAIS LAUREL EL JUEVES DE 8:30 AM A 3 PM Y VIERNES DE 8:30 AM A 2PM.PUESTO DE VACUNACIÓN EN LA ADUANA DE PASO CANOAS EL SÁBADO 19 Y DOMINGO 20 DE 8AM A 6PM.

65. OSA. PALMAR SUR SALA DE SESIONES EL VIERNES DE 9:00 AM A 2:00 PM. CIUDAD CORTES CASA CULTURA EL JUEVES DE 8:30 AM A 2:30 PM. PALMAR SUR SALA DE SESIONES EL JUEVES DE 8:30 AM A 2:30 PM. CORONADO EBAIS EL VIERNES 9:00 AM A 2:00 PM.

66. GOLFITO. EBAIS ANDRÉS-ALAMEDAS EL JUEVES 8:30AM A 2:30 Y VIERNES 8:30AM A 2PM. EBAIS SAN MARTÍN EL JUEVES 8:30AM 2:30PM. EBAIS RÍO CLARO (AUDITORIO) Y BARRIDO COMUNAL EL JUEVES DE 8:30AM A 3:30 PM. EBAIS VILLA BRICEÑO SEDE EBAIS, EL JUEVES DE 8:30AM A 2:30PM Y VIERNES DE 8:30AM A 2 PM. EBAIS PUERTO JIMÉNEZ EL JUEVES 8:30AM A 2:30PM Y VIERNES 8:30AM A 2PM. CV CAÑAZA Y BARRIDO COMUNAL EL JUEVES DE 8:30AM A 2:30PM Y VIERNES DE 8:30AM A 2 PM. EBAIS LA PALMA (SEDE) EL JUEVES 8:30AM A 2:30PM. COMTE RESERVA BARRIDO CASA A CASA EL JUEVES DE 8:30 AM A 2:30PM Y VIERNES 8:30AM A 2PM.

67. COTO BRUS. EBAIS SABALITO EL JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM Y VIERNES 8:00AM A 2:00PM. IGLESIA CATÓLICA SAN VITO EL JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM Y VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM.IGLESIA CATOLICA SAN VITO EL JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM Y VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM. EBAIS AGUA BUENAJUEVES DE 8:00AM A 3:00PM Y VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM. EBAIS LA LUCHA EL JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM. EBAIS GUINEA EL JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM. EBAIS SABANILLAS EL JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM Y VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM. EBAIS SANTA ELENA EL JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM. EBAIS GUTIÉRREZ EL JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM Y VIERNES DE 8 AM A 2PM. EBAIS TERRITORIO INDÍGENA EL JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM Y VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM.

68. PÉREZ ZELEDÓN. POLIDEPORTIVO EL JUEVES DE 9 AM A 2 PM Y VIERNES DE 9 AM A 1 PM. EBAIS DE RIVAS EL JUEVES DE 9 AM A 6 PM. SALÓN COMUNAL DE SAN RAMÓN SUR EL JUEVES DE 9 AM A 6 PM. EBAIS DE PAVONES EL JUEVES DE 9 AM A 2 PM. EBAIS DE BARÚ EL JUEVES DE 9 AM A 2 PM. CASA DE VISITA SAVEGRE EL JUEVES DE 9 AM A 1 PM. EBAIS VILLA LIGIA, JUEVES Y VIERNES DE 9 AM A 6 PM. SALÓN COMUNAL DE PALMARES JUEVES Y VIERNES DE 9 AM A 6 PM. SALÓN COMUNAL DE CAJÓN EL JUEVES DE 9 AM A 6 PM. SALÓN COMUNAL PEJIBAYE EL JUEVES DE 9 AM A 6 PM.EBAIS SAN RAFAEL DE PLATANARES EL VIERNES DE 9 AM A 6 PM. EBAIS LA GUARIA EL VIERNES DE 9 AM A

69. HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA. JUEVES Y VIERNES: II DOSIS PEDIÁTRICAS, DE 7:30AM A 2:00 PM.

70. HOSPITAL SAN VITO, CONSULTA EXTERNA, JUEVES Y VIERNES 8:00 AM A 3:00 PM.

71. HOSPITAL CIUDAD NEILLY, CONSULTA EXTERNA(SIGNOS VITALES) DE 8 AM A 2 PM.

REGIÓN CENTRAL SUR

72. ACOSTA. CLÍNICA SEDE SAN IGNACIO DE ACOSTA DE 3 PM A 6PM. SEDE DE LA CLÍNICA SAN IGNACIO, EBAIS ADSCRITOS: VUELTA DE JORCO, SABANILLAS -CANGREJAL, MÓVIL MEDICA( LEGUA DE LOS NARANJOS,GUATIL Y CEIBA).

73. ALAJUELITA. SEDE DE ÁREA DE SALUD DE 8 AM A 6 PM.

74. ASERRI SEDE JUEVES Y VIERNES DE 7:30 AM A 6:00 PM

75. CARTAGO. EBAIS SAN BLAS, AGUA CALIENTE Y CABALLO BLANCO (VACUNACIÓN PEDIÁTRICA SEGUNDAS DOSIS DE LOS NIÑOS VACUNADOS EN LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE ENERO 2022), JUEVES 17 DE FEBRERO DE 1:00 PM A 6:00 PM. EBAIS ORIENTE Y ASÍS (VACUNACIÓN PEDIÁTRICA PRIMERAS DOSIS NIÑOS 9 A 11 AÑOS) EBAIS ORIENTE: JUEVES 17 DE FEBRERO. EBAIS LLANO GRANDE (VACUNACIÓN PEDIÁTRICA PRIMERAS SEGUNDAS DOSIS NIÑOS 9 A 11 AÑOS) EL JUEVES DE 9:00 AM A 3:30 PM. VIERNES 9:00 A.M. A 2:30 PM.

76. CARMEN-MONTES DE OCA. VACUNATORIO UCR DE 8 AM A 3 PM.

77. CORONADO.CENTRO DE VACUNACIÓN, UBICADO EN EL PARQUEO NORESTE DE LA CLÍNICA, JUEVES Y VIERNES DE 6:20 AM A 6:00 PM.

78. CORRALILLO. EBAIS SANTA ELENA EL JUEVES DE 8:30 AM A 2:30 PM.

79. DESAMPARADOS 1. LOBBY PFIZER PEDIATRICA, JUEVES DE 8:30AM A 2:30PM Y VIERNES DE 8:30AM A 1:30PM.

80. DESAMPARADOS 2. SEDE DE EBAIS SAN RAFAEL DEBAJO DE 8:00 AM A 2:00 PM. SEDE DE EBAIS SAN RAFAEL ARRIBA DE 8:00 AM A 2:00 PM. SEDE DE EBAIS SAN MIGUEL DE 8:00 AM A 2:00 PM. SEDE DE EBAIS EL LLANO DE 8:00 AM A 2:00 PM. SEDE DE EBAIS HIGUITO DE 8:00 AM A 2:00 PM. JERICÓ DE 8:00 AM A 2:00 PM (MIÉRCOLES)

81. DESAMPARADOS 3. SALÓN COMUNAL DOS CERCAS, SALÓN COMUNAL LINDA VISTA, SALÓN COMUNAL RÍO AZUL, SALÓN COMUNAL FÁTIMA Y AULAS PARROQUIALES IGLESIA CATÓLICA LOS GUIDOS, JUEVES DE 8AM A 2PM DE EL VIERNES HASTA 12 MEDIODÍA(HASTA AGOTAR EXISTENCIAS).

82. EL GUARCO. MALL PASEO METRÓPOLI JUEVES 8AM Y / EBAIS EL EMPALME VIERNES 9AM.

83. ESCAZÚ. CENTRO CÍVICO MUNICIPAL ANTIGUO COUNTRY DAY, JUEVES Y VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM.

84. GOICOECHEA 1 LOS CUADROS-CONTIGUO AL COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR EN EL ALTO DE GUADALUPE, JUEVES DE 8:0 A.M. A 3:00 P.M. Y VIERNES DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M.

85. GOICOECHEA 2 SALA A DE LA CLÍNICA JIMÉNEZ, JUEVES DE 7:30 A 3PM Y VIERNES DE 7:30 A 2PM

86. HATILLO. AUDITORIO, JUEVES (PRIMERAS DOSIS) DE 8AM A 3PM (HASTA AGOTAR EXISTENCIAS).

87. LA UNIÓN. AUDITORIO IGLESIA DE TRES RÍOS DE 8:30 AM A 3 PM.

88. LOS SANTOS. CAIS ASLS DE 8AM A 2PM.

89. MATA REDONDA HOSPITAL. AUDITORIO CLINICA MORENO CAÑAS DE 8AM A 3PM EL JUEVES Y DE 8AM A 2PM EL VIERNES (HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)

90. MORAVIA.VACUNATORIO LINCOLN PLAZA DE 8:00 AM A 6:30 PM (HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)

91. OREAMUNO- SEDE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SEGUNDO PISO), JUEVES DE 8 A 3PM YVIERNES DE 8 A 2PM.

92. PURISCAL.SEDE EBAIS CONCENTRADOS JUEVES Y VIERNES DESDE LAS 7:30 AM Y EN EL EBAIS SALITRALES EL JUEVES DESDE LAS 8:00 AM.

93. SAN SEBASTIAN PASO ANCHO. EBAIS COLONIA KENNEDY, JUEVES Y VIERNES DE 8 AM A 3 PM.

94. TURRIALB. 14 EBAIS (PERIFÉRICOS) DEL ÁREA DE SALUD, SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y ZONA INDÍGENA GRANO DE ORO DE CHIRRIPO GIRAS MEDICAS PROGRAMADAS Y EN LA SEDE DE EBAIS GRANO DE ORO. JUEVES DE 8 AM A 3 PM Y VIERNES DE 8 AM A 2 PM.

95. ZAPOTE CATEDRAL. EDIFICIO FRENTE A LA CLÍNICA EN EL AUDITORIO DESDE LAS 8AM Y HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

96. HOSPITAL WILLIAM ALLEN. PARQUEO DE HOSPITAL DE DÍA.JUEVES DE 7AM A 4PM Y VIERNES DE7AM A 3PM.

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL

97. PAQUERA. SEDE DE ÁREA DE SALUD, JUEVES Y VIERNES DE 8:30 AM A 2:00 PM.

98. SAN RAFAEL. SEDE DE ÁREA DE SALUD, JUEVES Y VIERNES DE 8:00 AM A 6:00 PM.

99. CHACARITA. SEDE DE ÁREA. JUEVES Y VIERNES DE 8 AM A 6 PM.

100. ESPARZA. IGLESIA CATÓLICA DE MARAÑONAL, JUEVES Y VIERNES. DE 8AM A 6 PM.

101. CÓBANO, SEDE DE ÁREA. JUEVES Y VIERNES DE 8 AM A 6 PM.

102. MONTES DE ORO. VACUNATORIO COVID ÁREA DE SALUD, JUEVES Y VIERNES DE 7AM A 6 PM.

103. QUEPOS. SEDE ADMINISTRATIVA. JUEVES Y VIERNES DE 8AM A 2 PM.

104. CHOMES-MONTEVERDE. CHOMES MONTE VERDE EN VACUNATORIO DE LA SEDE, JUEVES DE 8AM A 4PM Y VIERNES DE 8AM A 3PM.

105. OROTINA – SAN MATEO SALÓN. COMUNAL DE OROTINA, DEL CAMPO FERIAL. JUEVES DE 8:00 AM A 6:00 PM Y VIERNES DE 8:00 AM A 6:00 PM.

106. BARRANCAZ. SEDE DE ÁREA DE SALUD. JUEVES Y VIERNES DE 8:00 AM A 6:00 PM.

107. PARRITA. SEDE DE ÁREA DE SALUD (ENTRADA PRINCIPAL) JUEVES Y VIERNESDE 7:30 AM A 6:00 PM

108. GARABITO. EBAIS TÁRCOLES EL JUEVES DE 8:30AM A 2:30PM Y VIERNES DE 8:30AM A 1:00PM. QUEBRADA GANADO EL VIERNES DE 8:30AM A 1:00PM. VACUNATORIO DE SEDE DE ÁREA, JUEVES Y VIERNES DE 8:00AM A 6:00PM.

109. HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA, CONSULTA EXTERNA. JUEVES DE 7:30 AM A 6:00 PM. VIERNES DE 7:30 AM A 6:00 PM.