EEUU afirma que Rusia está desplegando más tropas en la frontera con Ucrania

Washington, 17 feb (Sputnik). – El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, afirmó este jueves en una rueda de prensa que Rusia está añadiendo más soldados a los 150.000 efectivos ya presentes en la frontera con Ucrania.



«Los rusos dicen que están retirando algunas de esas fuerzas ahora que los ejercicios han terminado, pero no vemos eso. Todo lo contrario, vemos que se suman otros a los más de 150.000 efectivos que ya tienen a lo largo de esa frontera, incluso en los últimos días», dijo el funcionario desde Bruselas.



Ademas, dijo que EEUU cree que aún hay tiempo y espacio para que la diplomacia resuelva la crisis de Ucrania.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Rusia traslada tropas dentro de su propio territorio y agregó que eso no entraña ninguna amenaza y no debe preocupar a nadie.



Occidente interpreta la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana como preparativos para una posible invasión.



Peskov añadió que las declaraciones de que Rusia prepara provocaciones en Ucrania siguen llegando a pesar de que las tropas rusas que participaron en ejercicios están regresando a sus bases.



El titular de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, reunido con el presidente Vladímir Putin, comunicó que «una parte de los ejercicios ya toca a su fin, otra parte concluirá próximamente».



El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, general Ígor Konashénkov, informó el martes a los periodistas que las unidades de los Distritos Militares rusos Sur y Oeste, participantes de las maniobras, empezaron a regresar a sus bases.



Moscú rechazó en reiteradas oportunidades tener planes de invadir Ucrania y señala que tales acusaciones se usan como pretexto para emplazar más material militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.



Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Occidente desata la «histeria» para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás.(Sputnik)