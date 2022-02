Expresidente boliviano Mesa pide a Jeanine Áñez que levante huelga de hambre

La Paz, 18 feb (Sputnik).- El exmandatario conservador boliviano Carlos Mesa (2003-2005) pidió el jueves a la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) que levante la huelga de hambre, que inició hace nueve días en rechazo a un juicio por el golpe de Estado que la subió al poder en 2019.



«Le quiero pedir a la expresidenta Añez que levante la huelga, está poniendo en riesgo su vida, tiene que tener la esperanza de la vida como tal, la esperanza de que se haga justicia y de que quienes estamos afuera pelearemos porque se haga justicia», dijo Mesa en la puerta del penal donde está recluida la exgobernante.



Pero la conocida activista de derechos humanos Amparo Carvajal, que acompañaba a Mesa, pidió a Áñez que mantenga su protesta, en aparente muestra de disensos entre sectores de la oposición.



«Carlos, no he venido a pedirle que levante la huelga; al contrario, he venido a decirle que resista y que continuaremos luchando por la verdad y la justicia», dijo Carvajal, quien como presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos en 2019 hizo polémicas declaraciones en defensa de militares acusados de cometer masacres por orden de Áñez.



Mesa y Carvajal hablaron con la prensa en puertas de la cárcel luego de que las autoridades les impidieran visitar a Áñez, quien en horas previas había sufrido una descompensación durante una audiencia judicial virtual que consideraba un nuevo pedido suyo de cese de la detención preventiva que cumple desde hace 11 meses.



El desvanecimiento fugaz de la expresidenta ocurrió al mediodía, apenas un par de horas después de que su médico personal Karim Hamdan la visitara en el penal y coincidiendo con que el servicio sanitario oficial dijera que la salud de la huelguista estaba debilitada por el ayuno, pero no en estado de gravedad.



La abogada Norka Cuéllar, que acompañaba a Áñez durante la audiencia transmitida por internet, dijo que la acusada estaba «realmente mal, corriendo riesgo su vida independientemente de lo que digan los médicos».



La audiencia suspendida el jueves era parte del trámite preliminar de un juicio contra Áñez y varios líderes políticos conservadores que participaron en el proceso de autoproclamación de la presidencia interina tras la renuncia del entonces presidente Evo Moraes (2006-2019), luego de que las Fuerzas Armadas le solicitaran que diera un paso al costado ante las denuncias de la Organización de los Estados Americanos de irregularidades en las elecciones que lo dieron como triunfador.

En otro juicio por el mismo caso, en el que Áñez está acusada junto con ocho excomandantes policiales y militares, solo falta que los jueces fijen fecha y hora para el inicio de los debates orales que conducirán a la sentencia. (Sputnik)