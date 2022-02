Jefe de ONU recibe carta de Rusia sobre supuestos crímenes contra civiles en Donbás

ONU, 17 feb (Sputnik).- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recibió una carta de Rusia que documenta presuntos crímenes contra civiles en Donbás, informó este jueves el portavoz Stéphane Dujarric.



«La Federación Rusa envió una carta al secretario general sobre este tema. Nos pidieron que la enviáramos al Consejo de Seguridad, lo cual estamos haciendo. No tenemos forma de verificar esto de una forma u otra», dijo el funcionario en una rueda de prensa.



Las Naciones Unidas continúan creyendo en la necesidad de una mayor diplomacia sobre la crisis de Ucrania, agregó.



«El secretario general sigue esperando y pensando que este conflicto no sucederá. Su mensaje es de mayor diplomacia, de rebajar las tensiones, de desescalada», dijo el portavoz. Ucrania,



El jueves, los militares ucranianos denunciaron un crecimiento drástico de infracciones al armisticio en Donbás.



A su vez, representantes de Donetsk y Lugansk denunciaron que Kiev empezó a bombardear Donbás con armas pesadas, infringiendo deliberadamente las medidas adicionales aprobadas en 2020 para reforzar el alto el fuego.



Además, según representantes de las repúblicas, el uso de la artillería por parte de Kiev apunta a los preparativos para una solución militar del conflicto.



Sin embargo, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, desmintió la información al señalar que Kiev aboga por una solución política y diplomática.



Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.



Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en su cese.



Las hostilidades han dejado hasta la fecha más de 14.000 muertos, según estimaciones de la ONU. (Sputnik)