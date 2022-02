López Obrador denuncia injerencia de EEUU al financiar organismos civiles de México

Ciudad de México, 17 feb (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció este jueves que el Gobierno estadounidense, del presidente Joe Biden, tiene un «actitud injerencista» al financiar a organismos civiles del país latinoamericano, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que realizó una investigación conjunta con el portal de noticias Latinus sobre su familia.



«Si es necesario, se lo voy a plantear al presidente Biden, porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencias de México (…), el Gobierno de EEUU que les da dinero a estas asociaciones, como la de Claudio X. González (MCCI) y otras, es una actitud injerencista», dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa en la ciudad de Tijuana, en la frontera norte.



El mandatario enfatizó que «ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país debe de respetar nuestra soberanía».



López Obrador señaló a «traficantes de influencias» que en el pasado vendían medicinas, cuando «hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos».



El gobernante reiteró así una denuncia que hizo del 31 de mayo del año pasado, cuando pidió a Washington suspender la ayuda financiera por unos 2,5 millones de dólares a la organización ciudadana MCCI, entregada a través de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional, (USAID, en inglés).



«No somos colonia, no somos protectorado, somos un país libre, independiente, soberano», continuó López Obrador.



El jefe del Ejecutivo sostuvo que «hay un poder no legal, no legítimo que se erige como grupo de presión para enfrentar a los movimientos de transformación o de cambio, los movimientos en beneficio del pueblo, en contra de la corrupción».



Señaló que esos grupos encabezados por «potentados», conforman «un poder mediático para atacar, calumniar destruir».



Contrastó además el poder de la prensa con el poder político elegido en las urnas.



«Yo represento un autoridad libre y legítimamente constituida, yo fui electo democráticamente, me eligió el pueblo. Entonces, todo esto es lo que vamos a seguir tratando porque son temas muy importantes», puntualizó.



López Obrador volvió a mencionar información de una fuente anónima que ha recibido sobre los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, del portal de noticias Latinus, que ha publicado varios reportajes sobre supuestos conflictos de interés del hijo mayor del presidente, sus hermanos, y miembros del gabinete Ejecutivo, entre otras investigaciones respaldadas con documentos y vídeos.



El mandatario agregó a otros periodistas y líderes de opinión como Carmen Aristegui que tiene un noticiario y un programa en la estadounidense CNN; Jorge Ramos de la cadena Telemundo de EEUU; Ciro Gómez Leyva de Imagen TV; y Joaquín López-Dóriga de Radio Fórmula y columnista de Milenio.



Aseguró que algunos de los esos «periodistas famosos» ganan hasta cinco millones de pesos (250.000 dólares) al mes). (Sputnik)