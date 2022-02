Rusia expulsa al ministro-consejero de la embajada de EEUU

Moscú, 17 feb (Sputnik).- Rusia expulsó al ministro-consejero de la embajada de Estados Unidos en Moscú, Bart Gorman, declaró a RIA Novosti el portavoz de la misión diplomática estadounidense, Jason Rebholz.



«Rusia expulsó al ministro-consejero de la embajada de EEUU en Rusia, Bart Gorman. Gorman fue el segundo funcionario de mayor rango en la Embajada de EEUU en Moscú después del embajador y un miembro clave de la alta dirección de la embajada», dijo Rebholz.



El agregado de prensa afirmó que EEUU pide a Rusia «detener las expulsiones injustificadas de diplomáticos estadounidenses y restablecer las misiones diplomáticas».



«Las acciones de Rusia han llevado a que la misión diplomática estadounidense en Moscú ahora tiene menos diplomáticos que la rusa en Washington. Nuestro objetivo es conseguir una mayor igualdad y reciprocidad en el trabajo de nuestras misiones», destacó Rebholz.



Según el vocero, EEUU notificó a Rusia hace mucho tiempo sobre la regla de no permanecer más de tres años en el país y tener que avisar con seis meses de antelación la salida de los diplomáticos de territorio estadounidense.



«En respuesta, Rusia exige a los diplomáticos estadounidenses irse mucho antes de que expire su estadía de tres años y les da dos semanas para marcharse, llamándolo medidas similares. Pero no es lo mismo», denunció.



Además, el agregado de prensa indicó que Washington está considerando medidas de represalia por la expulsión del diplomático.



«Consideramos que las acciones de Rusia contra el ministro-consejero de la misión diplomática son un paso para la escalada de tensiones y estamos considerando la posibilidad de una respuesta», subrayó Rebholz.



El vocero recordó que Gorman tenía un visado válido y permaneció en Rusia menos de tres años.



El embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antónov, comunicó que el pasado septiembre el Departamento de Estado estadounidense entregó una lista con 55 personas designadas para abandonar EEUU: 27 debían hacerlo antes del 30 de enero y los otros 28 antes del 30 de junio.



Según aclaró la portavoz adjunta del Departamento de Estado Jalina Porter, no se trata de una expulsión, porque Rusia puede reemplazar a los diplomáticos y apuntó que la medida se debe a que Moscú restringe el visado de los diplomáticos estadounidenses en suelo ruso.



A su vez, el 1 de diciembre el Ministerio de Exteriores ruso anunció que los empleados de la embajada de EEUU que lleven más de tres años en Moscú tendrían que abandonar Rusia antes del 31 de enero de 2022. (Sputnik)