El objetivo de las sanciones es frenar el desarrollo de Rusia y Bielorrusia, según Putin

Moscú, 18 feb (Sputnik).- La finalidad de las sanciones Occidentales es frenar el desarrollo de Rusia y Bielorrusia, declaró este viernes el presidente ruso, Vladímir Putin.



«El objetivo de las sanciones es frenar el desarrollo, en este caso de Rusia y Bielorrusia. Al perseguir este objetivo, siempre habrá una razón para introducir restricciones ilegítimas u otras, repito, y esto no es más que competencia desleal», dijo Putin en una rueda de prensa al término de la reunión con su par bielorruso, Alexandr Lukashenko.



El mandatario destacó que «las sanciones se impondrán en cualquier caso», porque tanto si existe algún motivo relacionado con la situación en torno a Ucrania como «si no hay una razón, se encontrará» y por eso, los dos países colaboran para reducir sus futuras consecuencias.



«En el ámbito monetario y financiero se están tomando medidas conjuntas para nivelar y minimizar las consecuencias de las ilegítimas sanciones de algunos países destinadas a complicar la situación socioeconómica en nuestros dos Estados», enfatizó Putin.



El presidente remarcó que en Rusia se ha hecho mucho en los últimos ocho años por resolver la industrialización por sustitución de importaciones y para aumentar el nivel de soberanía económica.



«No hemos hecho todo lo que planeamos, pero en total, se ha resuelto más del 90 por ciento de las tareas que nos propusimos y formulamos. Aún nos queda mucho por hacer, y eso se llama elevar el nivel de soberanía económica», subrayó Putin.



El líder recordó que «muchos países del mundo se están enfrentando a las actuales restricciones, incluso aliados de los Estados Unidos» que «callan y aguantan» pero como resaltó Putin, «a nadie le gustan».



«No me gustan las sanciones secundarias y la presión de las sanciones directas no me gusta. Tarde o temprano, este absceso, por supuesto, estallará», recalcó Putin.



El presidente aseguró que la presión de las sanciones «es absolutamente ilegítima y una grave violación del derecho internacional».



Según Putin, la reunión con Lukashenko de este viernes se centró en el tema de las sanciones pues «debemos ayudarnos a nosotros mismos en este sentido» y agregó que «siempre hay una solución».



Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.



Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas. (Sputnik)