Rusia y Bielorrusia acuerdan seguir fortaleciendo la cooperación militar

Moscú, 18 feb (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, acordó con su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, seguir fortaleciendo la cooperación militar entre los dos países ante la creciente actividad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).



«Hemos acordado continuar adoptando juntos todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los dos países ante las crecientes actividades militares de los países miembros de la OTAN en las fronteras de los Estados aliados», declaró Putin en una rueda de prensa tras su reunión con Lukashenko.



El mandatario ruso afirmó que debatió con su homólogo bielorruso también los puntos clave de las propuestas rusas sobre las garantías de seguridad en Europa: la no expansión de la OTAN, el no despliegue de armas ofensivas y el regreso de la Alianza Atlántica a las posiciones de 1997, cuando se firmó el Acta fundacional sobre las relaciones mutuas de cooperación y seguridad entre Rusia y el bloque militar.



«Como ya lo he dicho antes, por desgracia, Estados Unidos y otros Estados miembros de la alianza de momento no están dispuestos a entender de manera adecuada estos tres ejes de nuestra iniciativa», señaló Putin.



Desde principios de este año, Moscú negocia con Washington un acuerdo creíble y vinculante de garantías recíprocas de seguridad.



A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.



Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.



El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.



El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania. (Sputnik)