Alemania descarta la incorporación de Ucrania en la OTAN en el futuro próximo

Berlín, 19 feb (Sputnik).- La incorporación de Ucrania en la OTAN no está en la agenda de la Alianza y por lo tanto no tendrá lugar en el futuro próximo, afirmó el canciller alemán, Olaf Scholz.



«El problema radica en que la integración de Ucrania en la OTAN no está en la agenda y no sucederá en el futuro previsible», dijo Scholz al intervenir en la Conferencia de Seguridad de Múnich.



Desde principios de este año, Moscú negocia con Washington un acuerdo creíble y vinculante de garantías recíprocas de seguridad.



A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.



Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.



El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.



El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania. (Sputnik)