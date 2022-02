Johnson urge a preservar la unidad para asegurar que Rusia «fracase» respecto a Ucrania

Londres, 19 feb (Sputnik).- El primer ministro británico, Boris Johnson, urgió a los aliados occidentales reunidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich a preservar la unidad contra una potencial agresión militar de Rusia sobre Ucrania.



«Es en nuestro interés colectivo que Rusia fracase y se aperciba que fracasa, si el dialogo falla y Rusia recurre a la violencia contra la población inocente y pacífica de Ucrania», dijo.



El mandatario conservador agregó que el «eco» de una invasión de Ucrania retumbaría por el resto, en referencia en particular a la inestable situación en el mar del Sur de China.



Johnson indicó al mismo tiempo que «Rusia no ha de temer» la visión de Occidente, y señaló que «aún hay tiempo para evitar el desastre» sin que los miembros de la OTAN renuncien al principio de «puertas abiertas» a Estados democráticos de Europa oriental.



Aun así, no descartó una «crisis prolongada» y la deriva hacia una «generación de sangriento masacre».



Ucrania y países occidentales últimamente dicen estar preocupados por la supuesta intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera ucraniana, que interpretan como preparativos para una posible invasión.



Rusia rechaza esas sospechas y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de incrementar la actividad militar cerca de sus fronteras, viendo en ella una amenaza para su seguridad nacional. También defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente.



Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Occidente desata la «histeria» para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los Acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás. (Sputnik)