Blinken dice que ‘no tiene sentido’ reunión con Lavrov esta semana

Washington, 23 feb (Sputnik).- El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, dijo que no ve ningún sentido en seguir adelante con la reunión con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, esta semana en medio de la escalada del conflicto en torno a Ucrania.



«La semana pasada acepté reunirme con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, esta semana, el 24 de febrero, para hablar de las respectivas preocupaciones de nuestros países sobre la seguridad europea, pero sólo si Rusia no invadía Ucrania. Ahora que vemos que la invasión está empezando y que Rusia ha dejado claro su rechazo total a la diplomacia, no tiene sentido seguir adelante con esa reunión en este momento», dijo Blinken durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba, el martes. (Sputnik)