Senado de México llamará a eliminar uso de la fuerza en Ucrania

Ciudad de México, 23 feb (Sputnik).- El coordinador de la bancada del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de México en el Senado, Ricardo Monreal, anunció el martes que la cámara alta respaldará la postura del Gobierno en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que llama a eliminar el uso de la fuerza en Ucrania.



«México debe de reiterar su posición de acudir a la diplomacia y al diálogo para distensionar este tema tan delicado, y el Senado de la República hará lo propio para hacer un llamado diálogo y al uso de la diplomacia, para eliminar cualquier amenaza de la fuerza, necesitamos proscribirla y no tener injerencia ni invasión al territorio de naciones distintas», dijo el líder senatorial en conferencia de prensa al final de una reunión con parlamentarios europeos.



Monreal agregó que las partes y la comunidad internacional deben «apostar a un diálogo constructivo, aun cuando ya está muy avanzado el pronunciamiento sobre la guerra; hay que tratar de evitarlo».



El aspirante a la candidatura presidencial oficialista hacia 2024 insistió en que el mundo debe evitar un enfrentamiento: «la guerra genera destrucción, la guerra genera pérdidas irreparables, la guerra genera devastación, la guerra no es conveniente en ninguna parte del mundo».



Acerca de la postura de México, desde el asiento no permanente de América latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad de la ONU, el senador respaldó un conjunto de medidas como el único marco para resolver la situación de Ucrania.



Monreal se alineó con la postura mexicana de no permitir que se violen tres principios fundamentales de la ONU que son: «la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza pública para asuntos y relaciones internacionales; el respeto a la integridad territorial; y también la independencia política de los Estados, pero también la no intervención en los asuntos internos del país», enumeró.



Agregó que los senadores son los vigilantes de la política exterior mexicana: «estamos dándole seguimiento a los acontecimientos recientes sobre la situación en el este de Ucrania, que está crítico desde nuestro punto de vista y necesitamos buscar la manera de poner un alto a las acciones que agravia esta crisis».



Consideró «inaceptable» que en los últimos días ocurra un aumento de «bombardeos, explosiones y otras violaciones» en el este de Ucrania.



«Tenemos que exhortar a las partes a poner fin a esas acciones», afirmó.



Recordó, como lo hizo la embajadora Alicia Buenrostro en el Consejo de Seguridad, que hace algunos días Rusia hizo una declaración contundente en el sentido de que no invadiría Ucrania, «se espera se mantenga un cabal cumplimiento», puntualizó.



«Son momentos críticos para la humanidad, a nadie le conviene la guerra , la guerra solo genera destrucción, pérdidas de vidas humanas y una tragedia, devastación entre los países que van a la guerra no conviene a la humanidad, aunque se dé lejos de aquí, no podemos pedir que haya guerra entre las naciones», añadió.



Monreal finalizó señalando que México debe reiterar su compromiso con el respeto a la soberanía, la independencia política y la unidad territorial de Ucrania.



El Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la OSCE) y el Cuarteto de Normandía son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias. (Sputnik)