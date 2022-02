Ucrania cree que había una solución mejor respecto a sus armas nucleares

Washington, 23 feb (Sputnik) – El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, dijo el martes que se podría haber encontrado una solución más razonable sobre la cuestión de las armas nucleares de su país si no fuera por la presión conjunta de EEUU y Rusia.



«En ese momento, se podría haber encontrado una decisión más inteligente si EEUU junto con Rusia no hubieran adoptado una posición conjunta para privar a Ucrania de sus armas nucleares», dijo Kuleba en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News al ser consultado sobre si fue un paso equivocado que Kiev renunciara a sus armas nucleares.



En 1994, Ucrania acordó eliminar las armas nucleares de su territorio y adherirse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.



Por otro lado, aseguró que el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, permanecerá con el pueblo de Ucrania si la situación se agrava en el país.



El martes, Kuleba se reunió en Washington con el presidente de EEUU, Joe Biden, quien le aseguró que su Gobierno seguirá proporcionando asistencia en materia de seguridad y apoyo macroeconómico a Kiev.



Biden reafirmó el compromiso de EEUU con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.



También confirmó la disposición de Washington a cooperar con sus aliados para responder «rápida y decisivamente a cualquier otra agresión rusa contra Ucrania».



El lunes, el presidente ruso reconoció a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ubicadas en Donbás, lo que provocó la condena de líderes occidentales y la aplicación de más sanciones, incluida la detención de Alemania de la certificación del proyecto del oleoducto Nord Stream 2.



EEUU considera el reconocimiento de estas repúblicas como el preludio de una «invasión» rusa a Ucrania.



Rusia niega las acusaciones y marca sus propias preocupaciones sobre la actividad de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico norte) en Europa del Este.



Putin dijo más temprano el martes que la mejor solución a la situación actual sería que Ucrania abandonara los planes de membresía de la OTAN y se adhiriera a la neutralidad. (Sputnik)