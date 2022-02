Anonymous declara que «está oficialmente en guerra cibernética contra el Gobierno ruso»

MOscú, 25 Feb (Sputnik).- El colectivo de ciberactivistas Anonymous anunció que le declaró la guerra a las autoridades de Rusia, después que Vladímir Putin comunicara en la madrugada de este jueves su decisión de realizar «una operación militar especial» para defender a los habitantes del Donbass.

«El colectivo Anonymous está oficialmente en guerra cibernética contra el Gobierno ruso«, reza la publicación del grupo en su cuenta de Twitter.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022