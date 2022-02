«Estados Unidos tiene que parar», afirmó el presidente de la Duma rusa en Nicaragua

Managua, 24 feb (Sputnik).- El presidente de la Duma de Estado de Rusia (cámara baja del Parlamento), Viacheslav Volodin declaró que los «Estados Unidos tienen que parar» y no intervenir en la seguridad de otras naciones, durante su participación de este jueves ante el Plenario de la Asamblea Nacional de Nicaragua.



«La OTAN No tiene que resolver sus cuestiones de la seguridad a cuenta de otros (países) a participar del orden internacional y la seguridad, los Estados Unidos tienen que parar», afirmó Volodin, quien explicó a los parlamentarios de Nicaragua la operación de pacificación ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, en el marco del conflicto con Ucrania.



Recordó que hace ocho años hubo un golpe de Estado en Ucrania, dirigido por grupos oligarcas y ultra nacionalistas con el amparo de Estados Unidos y Ucrania fue «hinchada» de armamento.



«Entonces todos esos años hacían (Ucrania y sus aliados) caso omiso de los acuerdos de Minsk», acotó.



El alto cargo recordó que tras el golpe de 2014, el nuevo gobierno en Kiev dejó «su soberanía», permitiendo que EEUU ocupara el «territorio de Ucrania» y consejeros norteamericanos fueron nombrados en estructuras de poder.



«Regresó la política del genocidio ante la gente de Donbás», expresó Volodin, y agregó: «sus derechos y libertades eran observados, lucharon con ellos utilizando armamento pesado, miles de víctimas y heridos, mucha gente tuvo que huir y dejar su patria; la decisión de nuestro presidente, Vladímir Putin, de llevar a cabo la operación pacificadora, tiene la intención de prevenir la catástrofe humanitaria y también prevenir la guerra a gran escala».



Explicó que la operación tiene únicamente una intención de «desmilitarización» y que Ucrania debe convertirse en un Estado independiente, democrático y pacífico.



Destacó que Nicaragua es un país que lucha por la paz y la libertad, lo que la lleva a compartir los intereses con Rusia en la política internacional.



«Juntos tenemos que hacer más, es muy importante que sintamos que estamos hombro a hombro en diferentes situaciones y la vida nos muestra que esto es posible», subrayó Volodin.



Señaló que las sanciones impuestas por Estados Unidos no deben afectar el desarrollo de los países, pese al hostigamiento contra las naciones como Rusia y Nicaragua, calificadas amantes de la paz.



«En Nicaragua viven personas muy fuertes que aman a su patria y la valoran, Washington quiere parar el desarrollo de nuestros Estados y llega a creer que las sanciones nos harán más débiles, pero no se saldrá con la suya, el héroe nacional de Nicaragua, Carlos Fonseca Amador, dijo que ‘la unidad hace la fuerza, en Rusia’ decimos que ‘nuestra fuerza es en la unidad’, entonces podremos contrarrestar cualquier presión de afuera, desarrollar y afianzar nuestros países».



El parlamentario ruso consideró indispensable reforzar el rol central coordinador de la ONU y «observar estrictamente a su cargo», pues su país se inclina por organizaciones que trabajen sobre los principios del «respeto a la soberanía, la no intervención en los asuntos internos de otros Estados y la protección».



«‘Cada Estado puede darse el régimen que quiera, el resto de los Estados tienen que respetar esa condición», dijo Simón Bolívar, esa es una verdad que se ha hecho una norma en el derecho internacional, pero Washington no quieren entender de ninguna manera, si algo contradice sus intereses globalistas y no refleja su esquema del orden mundial norteamericano, ellos niegan el derecho a hacer su opción y llevan la política independiente a los pueblos enteros», acotó.



Previo a la «cortesía de sala» que tuvo el jefe de la Duma de Rusia ante el plenario, Volodin sostuvo un encuentro en privado con el presidente del Parlamento de Nicaragua, Gustavo Porras; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, el asesor presidencial para las Inversiones, Laureano Ortega; la embajadora de Managua en Moscú, Alba Torres y los directivos del Legislativo del país centroamericano.



Volodin recordó que el último año la cooperación rusa con Nicaragua se triplicó, especialmente al suministrar la vacuna Sputnik V contra el covid-19, en proyectos de biotecnología y exportación de medicamentos contra la gripe, así como el fortalecimiento del desarrollo comercial y económico.



«Abajo la presión de sanciones que hay sobre nuestro países, es muy importante desarrollar nuestro potencial económico, la cooperación comercial y económica entre Rusia y Nicaragua tiene buenas perspectivas, entendemos que haremos todo lo posible en el marco de nuestra cooperación parlamentaria para desarrollar los lazos entre los Estados», sentenció.



Al cierre de la visita oficial a Nicaragua, Volodin sostendrá un encuentro con el presidente, Daniel Ortega, al final de la tarde del jueves, en Managua. (Sputnik)