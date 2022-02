Lukashenko asegura que Bielorrusia no participa en la operación rusa en Ucrania

Minsk, 24 Feb (Sputnik) — Las fuerzas bielorrusas no están implicadas en la operación especial de Rusia en Ucrania, declaró el presidente Alexandr Lukashenko.

«Nuestras tropas no toman parte alguna en esa operación», aseguró Lukashenko, citado por la agencia Belta, en una reunión de emergencia con los militares.

En este sentido, el mandatario desmintió las informaciones que afirmaban que Bielorrusia apoyaba a las fuerzas rusas que atacaron la frontera de Ucrania en el tramo que comparten los tres países.

No obstante, advirtió que, de ser necesario para Minsk y Moscú, enviaría tropas a Ucrania.

Lukashenko también admitió que las fuerzas rusas que permanecían en el sur de Bielorrusia para participar los ejercicios conjuntos, podrían estar implicadas en la operación en Ucrania, aunque matizó que solo vio informaciones al respecto en los medios.

Al mismo tiempo, instó a buscar vías para evitar una guerra a gran escala.

«Se debe buscar vías para impedir un derramamiento de sangre y una matanza en masa (…) De comenzar una operación terrestre —con un solo disparo y la muerte de una sola persona— empezaría una guerra a gran escala. Hay que impedirlo», expresó.

Lukashenko acusó a Ucrania de querer un conflicto con Rusia y de no hacer nada para evitarlo, mientras escalaba constantemente la situación.

El presidente de Bielorrusia declaró que se puede evitar una mayor escalda en Ucrania mediante diálogo entre Kiev y Moscú y propuso que las posibles negociaciones se realicen en Minsk.

Lukashenko asistió a una reunión de emergencia con los militares. Según la agencia Belta, el mandatario bielorruso se manifestó por buscar formas de prevenir baño de sangre en Ucrania y opinó que para detener una mayor escalada, «hay que sentarse a la mesa de negociaciones».

«Lukashenko propuso realizar estas negociaciones en Minsk», comunicó la agencia Belta.

El presidente remarcó que Rusia, sin embargo, nunca dialogará si no acuerda preliminarmente las condiciones.

«Lo primero es la desmilitarización de Ucrania, la prevención de que Ucrania ingrese en la OTAN y el cese del uso de fuerza contra Donetsk y Lugansk», señaló.

Lukashenko admitió que las exigencias de Rusia serían severas, pero Kiev debería ceder porque «está fracasando».

«Seamos realistas: le dictan algo, pero es mucho mejor que si Ucrania fracasa en una guerra», afirmó.

Además, Lukashenko aseguró que solicitó no retirar por completo las fuerzas rusas de su país ante maniobras del Ejército ucraniano en la frontera.

«Para evitar las insinuaciones quisiera aclarar que durante la última reunión en Moscú, le pedí personalmente a [presidente de Rusia, Vladímir] Putin dejar una parte de las fuerzas rusas en el sur de nuestras fronteras. ¿Por qué lo hice? No me avergüenza decirlo y es que no estábamos preparados para proteger el flanco sur. Las tropas militares de Ucrania, no guardias fronterizos, avanzaron a la frontera y empezaron a realizar maniobras. Nunca tuvimos tropas en la frontera con Ucrania, por eso propuse dejar una parte de las fuerzas rusas», indicó.

Putin, precisó el mandatario bielorruso, aceptó la iniciativa y señaló que «era una nueva oportunidad para que los políticos enloquecidos de Ucrania saquen las conclusiones debidas».

El presidente ruso, añadió Lukashenko, confiaba en que el Gobierno de Ucrania se sentaría a la mesa de las negociaciones y optaría por la paz y es que los pueblos fraternos no debían enfrentarse.

«No era para planear una guerra contra Ucrania. Quiero subrayarlo una vez más, era para que, como lo dijo Putin, los ucranianos, el Gobierno y los políticos de Ucrania saquen conclusiones y entiendan que todo se debe resolver mediante el diálogo», enfatizó.

Presunto plan de ataque a Rusia desde Polonia y Lituania

Lukashenko declaró que Occidente había elaborado un plan para atacar a Rusia desde Polonia y Lituania tras el inicio de la operación en Ucrania.

«He recibido una primera información de que se están creando grupos en Polonia y Lituania para que, cuando empezara el conflicto en Ucrania, atacar, pasar por Bielorrusia mediante un escalón aéreo y por vía terrestre y apuñalar al grupo ruso por la espalda», dijo Lukashenko.

El mandatario hizo estas declaraciones en una reunión de emergencia con los militares transmitida por el canal de Telegram Pul Pervogo (Pul_1), cercano al servicio de prensa del líder bielorruso.

Bielorrusia, agregó, no permitirá a nadie «abrir fuego contra la espalda de ciudadanos rusos.»

El líder bielorruso, citado por la agencia Belta, no descartó que, si Ucrania se convierte en un «semillero de la OTAN», Minsk pueda enfrentarse con una agresión de la Alianza.

El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una alocución televisada el 24 de febrero por la mañana, anunció el lanzamiento de «una operación militar especial» en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron la ayuda miliar en virtud de los recién firmados tratados de amistad y asistencia recíproca, frente a lo que califican como agresión por parte de Kiev.

Putin afirmó que uno de los objetivos de Rusia es lograr «la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania». También amenazó con llevar al juicio a los autores de «numerosos crímenes sangrientos contra civiles». El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció la imposición de la ley marcial en todo el territorio nacional.

Numerosos países ya condenaron la intervención militar de Rusia en Ucrania. (Sputnik)