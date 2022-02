Presidente de México llama a evitar sufrimiento de población civil en Ucrania

Ciudad de México, 24 feb (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este jueves una confrontación bélica en Ucrania y se pronunció para que la población civil no sufra ni sea afectada.



«No queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, no queremos que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica, esa es nuestra postura», dijo el jefe de Estado mexicano en conferencia de prensa.



El mandatario reafirmó que, en términos de política exterior, su administración «seguirá promoviendo el diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión».



«No estamos a favor de ninguna guerra», enfatizó.



López Obrador recordó que México siempre se ha pronunciado «por la paz y por la solución pacífica de las controversias».



Esos principios están en la Constitución vigente: «va a seguir siendo la postura internacional: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias», subrayó el presidente mexicano.



Acerca de los efectos económicos que puede generar el conflicto en Ucrania, el mandatario anunció medidas en caso de que el precio del gas de importación aumente significativamente.



El plan de contingencia establece «echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas (que usan fuel oil), para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica», adelantó.



En plan energético contempla, además, «producir más energía eléctrica con agua, vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctrica», entre otras medidas, agregó López Obrador.



El objetivo es «que no haya apagones, que no falte la luz y que no aumente el precio», dijo el gobernante.



López Obrador anunció además que en el caso de las gasolinas de importación «hay un subsidio, para decirlo con claridad, de modo que, aunque aumente el precio de la gasolina de importación porque aumenta el precio del petróleo crudo, que esto no se traslade a los consumidores».



El límite es mantener el precio de las gasolinas y que no aumente el precio por encima de la inflación, dijo.



El Gobierno de México rechaza el uso de la fuerza en Ucrania y respalda al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en la búsqueda de la paz en el país euroasiático, postura expresada en el Consejo de Seguridad del organismo, donde ocupa el asiento no permanente de América Latina y el Caribe.



Más temprano este jueves durante una alocución televisada, el presidente ruso Vladímir Putin durante una alocución televisada más temprano este jueves, anunció el lanzamiento de «una operación militar especial» en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron la ayuda miliar en virtud de los recién firmados tratados de amistad y asistencia recíproca, frente a lo que califican como agresión por parte de Kiev.



Putin afirmó que uno de los objetivos de Rusia es lograr «la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania».



También amenazó con llevar al juicio a los autores de «numerosos crímenes sangrientos contra civiles».



El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino. (Sputnik)