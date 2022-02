Putin afirma que Rusia sigue siendo parte de la economía mundial

Moscú, 24 feb (Sputnik).- Rusia sigue siendo parte de la economía mundial y no tiene planes de dañarla, declaró este jueves el presidente de Rusia, Vladímir Putin.



«Rusia sigue siendo parte de la economía mundial, y en este sentido, mientras siga siendo esta parte, no vamos a dañar el sistema del que nosotros mismos nos sentimos parte», afirmó Putin en una reunión con empresarios rusos.



Expresó su convicción de que los socios de Rusia «deben entenderlo» y no tener por objetivo desbancar a Rusia de este sistema.



«Sin embargo, incluso por razones políticas, estas restricciones se impondrán», dijo el presidente.

Antecedentes



Este jueves, Putin anunció el lanzamiento de una «operación militar especial» en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.



El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. Horas después del inicio de la operación, el ente castrense comunicó que la infraestructura militar de las bases aéreas de las tropas ucranianas ya «está inutilizada».



Vladímir Zelenski decretó la ley marcial en todo el territorio nacional e instó a la comunidad internacional a activar «todas las sanciones posibles» contra el líder ruso. También anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia.



Numerosos países condenaron en términos contundentes la intervención militar de Rusia en Ucrania.



El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió al presidente Putin «en nombre de la humanidad, retirar las tropas a Rusia» y «no permitir que en Europa comience lo que podría ser la peor guerra desde comienzos de siglo». (Sputnik)