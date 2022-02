Registro de actividad cerebral de una persona al morir revela cuáles podrían ser nuestros últimos pensamientos

Berlín, 24 Feb (DW.COM).- Lo que ocurre en el interior del cerebro durante y después de la muerte son cuestiones que han desconcertado a los neurocientíficos durante siglos. Ahora, investigadores en un nuevo estudio, el primero de su clase, relatan lo que puede ocurrir en los momentos que circundan a la muerte.

Los científicos capturaron accidentalmente el órgano humano más complejo mientras se apagaba, y observaron que el cerebro puede permanecer activo y coordinado durante y después de la transición a la muerte, e incluso puede estar programado para orquestar lo que es conocido como «recuerdo de la vida».

Esta experiencia ya ha sido relatada por muchos que han tenido experiencias cercanas a la muerte; según explican, en cuestión de segundos, como un relámpago, el cerebro puede revivir toda una vida.

Hallazgo accidental

Los científicos dieron con sus observaciones mientras estudiaban las ondas cerebrales de un paciente con epilepsia de 87 años con el fin de detectar ataques mediante un dispositivo de electroencefalografía (EEG), según el artículo del equipo publicado en Frontiers in Aging Neuroscience.

Durante el monitoreo, el hombre de repente sufrió un ataque al corazón y murió. Este acontecimiento inesperado permitió a los científicos registrar por primera vez la actividad de un cerebro humano moribundo; el electroencefalograma siguió registrando su actividad cerebral, incluidos los 15 minutos que rodearon su muerte.

“Enhanced Interplay of Neuronal Coherence and Coupling in the Dying Human Brain” by Ajmal Zemmar et al. Frontiers in Aging Neurosciencehttps://t.co/AlBDTRTwTn

— Neuroscience News (@NeuroscienceNew) February 22, 2022