Abjasia reconoce la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk

Sujumi, 26 feb (Sputnik). – El presidente de Abjasia, Aslán Bzhania, firmó el viernes los decretos sobre el reconocimiento de la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, comunicó la oficina de prensa del líder abjasio.



En una alocución al pueblo, Bzhania declaró que Abjasia sigue atentamente la situación en torno a Donbás.



«Les deseo a nuestros hermanos un desarrollo seguro y sostenible. He firmado hoy (viernes) los decretos sobre el reconocimiento de la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Estoy seguro de que la toda la sociedad abjasia aprobará esta decisión», dijo el presidente de Abjasia.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una alocución televisada el jueves por la mañana, anunció el lanzamiento de «una operación militar especial» en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk) y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda miliar en virtud de los recién firmados tratados de amistad y asistencia recíproca, frente a lo que califican como agresión por parte de Kiev.



El mandatario ruso afirmó que uno de los objetivos de Moscú es lograr «la desmilitarización y la desnazificación» del país vecino, diciendo que «Rusia no puede sentirse a salvo, desarrollarse y existir ante la permanente amenaza que emana desde la Ucrania de hoy».



También amenazó con llevar a juicio a los autores de «numerosos crímenes sangrientos contra civiles». El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.



Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.



Kiev anunció la imposición de la ley marcial en todo el territorio nacional.



Numerosos países ya condenaron la intervención militar de Rusia en Ucrania.



El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió al presidente Putin «en nombre de la humanidad, retirar las tropas a Rusia» y «no permitir que en Europa comience lo que podría ser la peor guerra desde comienzos de siglo». (Sputnik)