Empeño de la OTAN en perseguir y cerca a Rusia amenaza la paz, alerta Venezuela

Caracas, 26 feb (Sputnik).- La paz y la tranquilidad están bajo amenaza por el empeño de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de cercar y perseguir a Rusia, dijo el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, en una entrevista concedida a la Agencia Sputnik.



«Nosotros rechazamos el empeño de la OTAN en perseguir, en cercenar, en cercar y en amenazar la tranquilidad y la paz de toda la región», expresó el ministro.



La OTAN, enfatizó, ha buscado un conflicto con Moscú con una dinámica «parecida a la etapa de la Guerra Fría».



Solución diplomática



Lejos de aportar soluciones a la paz, indicó Plasencia, la OTAN se ha convertido en un «foro guerrerista».



Ante ello, el ministro venezolano destacó que aboga por mecanismos que construyan espacios de diálogo y diplomacia para la solución de conflictos.



«Nosotros debemos insistir en lo que hemos dicho desde el principio: la diplomacia debe ser la ruta para resolver estas situaciones de desencuentro», señaló.



Derecho a la defensa



Sin embargo, afirmó que las amenazas de la OTAN son inadmisibles y consideró que Rusia está en su derecho de defenderse.



«Nosotros hemos dicho ya, que apoyamos al Gobierno ruso y al pueblo ruso, en su derecho a defender su paz, su tranquilidad, a el derecho del pueblo ruso y del Gobierno de Rusia a ofrecer garantías de seguridad a su población e inclusive un empeño cierto que garantiza la paz y la tranquilidad en la región», apuntó.



La repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, territorios que se rebelaron contra el Gobierno de Ucrania en 2014 y reconocidos como países soberanos por Rusia oficialmente este martes, pidieron asistencia militar a Moscú para frenar los bombardeos ucranianos que, según ambas entidades, se intensificaron desde mediados de este mes.



El presidente Putin anunció el jueves que en respuesta a esa solicitud de asistencia Rusia lanzó una operación especial militar en el territorio de Ucrania. Según el mandatario, uno de los objetivos fundamentales de esa operación es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



Sanciones



Numerosos países condenaron en términos contundentes la operación militar de Rusia en Ucrania.



Estados Unidos, Canadá, Japón y los países de la Unión Europea decidieron imponer nuevas sanciones a Rusia por la situación en Ucrania, apuntando no solo contra representantes del Gobierno, incluido el propio Putin, sino también sus sectores bancario, energético, aéreo y espacial.



Las sanciones, acotó Plasencia, son absurdas e ineficaces, e indicó que confía en que Rusia logrará superarlas con apoyo de sus aliados.



«Nosotros estamos convencidos de que Rusia saldrá bien de esta imposición absurda e irresponsable, que no le hará daño y que, además, Rusia podrá construir una ruta de avance, de tranquilidad, de felicidad, en apoyo siempre de sus aliados, de sus amigos, de los países con los que tiene una relación histórica, fuerte», aseveró.



Acuerdos de Minsk



El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela manifestó que los Acuerdos de Minsk eran la vía para garantizar la paz de la región, y señaló a Ucrania de haberlos roto.



«El Gobierno de Ucrania ha irrespetado y no ha aplicado los previstos en los Acuerdo de Minsk, que garantizaban la tranquilidad, que garantizaban la estabilidad, que garantizaban una ruta para el entendimiento entre los Estados vecinos, Rusia y Ucrania», dijo el ministro.



Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado en el cese de la violencia que provocó, según las estimaciones de la ONU realizadas antes del inicio de la operación rusa, más de 14.000 muertos.



El presidente Putin declaró que el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk deja sin efecto los Acuerdos de Minsk. (Sputnik)