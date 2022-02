Expresidente panameño enfrentará justicia por blanqueo de capitales

Panamá, 25 feb (Prensa Latina) Una jueza del Tribunal Electoral(TE) levantó definitivamente el fuero penal electoral al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014) quien desde hoy se apresta a responder ante la justicia por blanqueo de capitales.

De acuerdo con la decisión de la letrada Edmara Jaén, los casos de New Business y Odebrecht seguidos contra el exgobernante no guardan relación con la celebración en enero pasado de comicios internos del partido Realizando Metas (RM), del cual Martinelli es fundador y presidente.

De esa manera Jaén accedió a la petición elevada por la jueza tercera liquidadora de causa penales Baloisa Marquínez.

La letrada formuló sus peticiones luego de que el pasado 28 de enero, al inicio de la audiencia preliminar en el caso New Business, la defensa del multimillonario empresario alegara que su cliente gozaba de fuero penal, por unas elecciones internas en RM.

Jaén precisó que no se han encontrado elementos que impidan no desaforar a Martinelli, ya que los procesos de Odebrecht- abierto en septiembre de 2015- y New Business- iniciado en febrero de 2017- no fueron instruidos ni utilizados para entorpecer la consulta de RM.

Otro de los argumentos de Jaén es el hecho de que no se puede atribuir una relación entre el proceso electoral para escoger las secretarías de la Juventud y de la Mujer de RM, con los hechos contenidos en expedientes por delitos contra el orden económico.

La junta directiva de RM, que preside Martinelli, aprobó el 5 de enero de 2022 el calendario de elecciones, cuando ya se conocía que la fecha alterna de la audiencia del caso New Business sería del 27 al 31 de enero de este mismo año.

La audiencia preliminar del caso New Business deberá reanudarse el próximo 19 de mayo. Mientras que la vista del caso Odebrecht, contra 62 personas por presunto blanqueo de capitales, está agendada para el próximo 18 de julio.

En el caso New Business, Martinelli deberá responder por la adquisición irregular de la Editora Panamá América (Epasa), para lo cual se habría usado esa sociedad para esconder desembolsos entregados por empresas que a su vez recibieron contratos para distintas obras de infraestructura.

Por otro lado, en el proceso de la constructora brasileña Odebrecht, Martinelli es investigado por lavado de dinero y corrupción en transacciones internacionales, así como supuestos sobornos a funcionarios y políticos panameños.