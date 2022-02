Los líderes de la OTAN llaman a Rusia a cesar su operación en Ucrania

Bruselas, 25 feb (Sputnik).- Las fuerzas rusas deben poner fin de inmediato a su operación militar en Ucrania, según un llamado de los líderes de la OTAN en una declaración conjunta.



«Instamos a Rusia a cesar de inmediato la ofensiva militar, retirar todas sus fuerzas de Ucrania», dice el texto.



La declaración indica que la Alianza Atlántica continuará proporcionando «apoyo político y práctico a Ucrania mientras continúa defendiéndose».



«En el contexto de las acciones de Rusia sacaremos todas las conclusiones necesarias para la OTAN en lo que respecta a la contención y la posición de defensa, (…) realizaremos todos los despliegues necesarios para garantizar una contención y defensa fuerte y segura en el marco de la Alianza, ahora y en el futuro», agrega.



El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, comunicó que los líderes de los países miembros del bloque acordaron continuar apoyando a Ucrania y seguir fortaleciendo la presencia militar de la OTAN en el flanco este, «para prevenir cualquier ataque contra los países aliados».



«Tenemos solo presencia defensiva en el este, aumentamos nuestra presencia no para provocar un conflicto, sino para impedirlo», dijo.



El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una alocución televisada el jueves por la mañana, anunció el lanzamiento de «una operación militar especial» en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda miliar en virtud de los recién firmados tratados de amistad y asistencia recíproca, frente a lo que califican como agresión por parte de Kiev.



El mandatario ruso afirmó que uno de los objetivos de Moscú es lograr «la desmilitarización y la desnazificación» del país vecino, diciendo que «Rusia no puede sentirse a salvo, desarrollarse y existir ante la permanente amenaza que emana desde la Ucrania de hoy».



También amenazó con llevar a juicio a los autores de «numerosos crímenes sangrientos contra civiles». El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.



Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.



Ucrania anunció la imposición de la ley marcial en todo el territorio nacional y rompió las relaciones diplomáticas con Rusia.



Numerosos países ya condenaron la intervención militar de Rusia en Ucrania. (Sputnik)