Pekín llama legítimas las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad

Naciones Unidas, 26 feb (Sputnik). – El representante permanente de China ante Naciones Unidas, Zhang Jun, quien se abstuvo durante la votación del proyecto de resolución que condena la operación militar rusa en Ucrania, llamó legítimas las preocupaciones de Rusia en el ámbito de seguridad.



El viernes, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia vetó un proyecto de resolución de EEUU y varios coautores que condena la operación militar rusa en Ucrania y exige detenerla inmediatamente. Durante la votación se abstuvieron la India, China y los Emiratos Árabes Unidos.



Según considera Moscú, el documento era de carácter antirruso y antiucraniano, fue pensado para salvar el poder que llevó a Ucrania a la tragedia.



«Quiero subrayar que el problema de Ucrania no surgió hoy ni la situación actual surgió de improviso. Es resultado de la unión de varios factores durante mucho tiempo», señaló Zhang Jun.



El diplomático comentó que China se pronuncia por un concepto de seguridad universal.



«Estamos convencidos de que la seguridad de un Estado no puede construirse a expensas de la seguridad del otro». En el contexto de cinco rondas de ampliación de la OTAN se debe dedicar atención a los intereses legítimos de Rusia en materia de seguridad», apuntó el embajador.



A juicio de Zhang Jun, Ucrania debe llegar a ser un puente entre Oriente y Occidente, y no un puesto de avanzada para la confrontación entre las mayores potencias.



«Pedimos a todos mostrar la máxima moderación, rebajar la tensión y evitar bajas entre la población civil… La solución de la crisis ucraniana obliga a renunciar a la mentalidad de la guerra fría y mostrar pleno respeto a las preocupaciones legítimas de todos los países en el ámbito de seguridad», concluyó el representante permanente de China ante la ONU.