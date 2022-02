Australia enviará armas a Ucrania a través de socios de la OTAN

Moscú, 27 feb (Sputnik).- Australia suministrará armas a Ucrania a través de socios de la OTAN, informó el primer ministro del país, Scott Morrison.



«Ya prestamos un apoyo importante mediante el envío de ayuda no letal, pero acabo de hablar con el ministro de Defensa y buscaremos prestar todo el apoyo letal posible a través de nuestros socios de la OTAN, en particular EEUU y el Reino Unido», cita a Morrison el periódico Sydney Morning Herald.



De esta manera, Australia financiará el suministro de armas a Kiev, indicó el medio.



En la madrugada del 24 de febrero el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una «operación militar especial» en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania. El mandatario ruso también amenazó con llevar a juicio a los autores de «numerosos crímenes sangrientos contra civiles», pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino. (Sputnik)