Moscú denuncia que la ONU no garantiza la llegad de Lavrov a Ginebra para Consejo de DDHH

Moscú, 28 feb (Sputnik).- La ONU no puede garantizar la llegada de la delegación del ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, a Ginebra, donde tenía previsto tomar parte en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas este lunes.



«La ONU no puede garantizar la llegada de la delegación rusa a Ginebra para la reunión de la Comisión de Desarme» en el Consejo, dijo a la cadena Rossiya 1.



El viernes Zajárova comunicó que Lavrov tenía programado visitar Ginebra entre el 28 de febrero y el 1 de marzo para participar en una sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.



El domingo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, comunicó que los ministros de la Unión Europea acordaron cerrar el espacio aéreo del bloque comunitario para los aviones rusos.



«Los países no nos autorizan el vuelo, pero el problema está con la ONU y el secretario general, están obligados a garantizar la llegada de la delegación -sobre todo en este momento crítico para el mundo- a la oficina de la ONU en Ginebra», afirmó Zajárova.



Las nuevas restricciones de la Unión Europea se acordaron en un intento de presionar a Rusia para que frene su operación militar en Ucrania, que lleva a cabo desde el jueves pasado con el uso de la flota, las tropas terrestres y de aviación.



Según el presidente ruso, Vladímir Putin, quien personalmente dio inicio a la operación, uno de sus objetivos principales es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania. El mandatario ruso también amenazó con llevar a juicio a los autores de «numerosos crímenes sangrientos contra civiles», pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.



Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso el toque de queda en Kiev y la ley marcial en todo el territorio nacional, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar «todas las sanciones posibles» contra el líder ruso.



Numerosos países condenaron en términos contundentes la operación especial de Rusia en Ucrania.



El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió al presidente Putin «en nombre de la humanidad, retirar las tropas a Rusia» y «no permitir que en Europa comience lo que podría ser la peor guerra desde comienzos de siglo». (Sputnik)