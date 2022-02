Ucrania saluda la posibilidad de alcanzar la paz en las próximas negociaciones con Rusia

Moscú, 27 feb (Sputnik).- Ucrania confía en la posibilidad de lograr la paz en el transcurso de las próximas negociaciones con la delegación de Rusia en la frontera de Bielorrusia, afirmó el canciller ucraniano, Dmitri Kuleba.



«No hay nada malo en las mismas negociaciones. Si el resultado de las conversaciones es la paz, es necesario saludarlo», dijo en un discurso publicado en el canal de YouTube de la Cancillería.



No obstante, subrayó que Kiev no abandonará ni cederá su territorio.



«No capitulemos, no cederemos ni un centímetro de territorio, no es el objetivo de nuestra lucha», enfatizó.



Este domingo, una delegación de Rusia llegó a la ciudad bielorrusa de Gómel, situada a unos 30 kilómetros de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, para sostener conversaciones con Kiev.



Kiev previamente pidió a Rusia celebrar negociaciones después del inicio de una operación especial rusa para frenar los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk.



Poco después la oficina de Vladímir Zelenski confirmó que la parte ucraniana participará en las conversaciones.



El 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial después de que Donetsk y Lugansk solicitaron ayuda para frenar las agresiones ucranianas.



El fin de la iniciativa, subrayó el mandatario ruso, es mermar la capacidad bélica y acabar con el nazismo que se instauró en Ucrania. (Sputnik)