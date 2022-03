Australia asigna USD50 millones para apoyar a Ucrania con armas

Moscú, 1 mar (Sputnik).- El Gobierno de Australia anunció la decisión de apoyar a Ucrania con armas por valor de US50 millones.



“Asignaremos 50 millones de dólares (estadounidenses) en apoyo a (el suministro de) municiones letales y no letales, la mayoría abrumadora dentro de la categoría letal”, avanzó el primer ministro Scott Morrison durante una rueda de prensa transmitida por la cadena ABC News.



Morrison mencionó que este material incluirá misiles, pero no desveló los detalles de la financiación o del transporte de estas armas a Ucrania.



“Lo haremos en colaboración con la OTAN. No voy a entrar en detalles de eso porque no planeo avisar al gobierno ruso de lo que sucederá allí”, dijo.



Además, Morrison anunció una “contribución inicial” de 25 millones de dólares estadounidenses en apoyo a las organizaciones internacionales que trabajan para proporcionar ayuda humanitaria a las personas desplazadas por la crisis en Ucrania.



La víspera, Canberra anunció la contribución de tres millones de dólares estadounidenses al Fondo Fiduciario de la OTAN para Ucrania para apoyar equipos militares no letales y suministros médicos. (Sputnik)