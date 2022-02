Autoridades mexicanas investigan supuesta masacre de 17 personas en un funeral

Ciudad de México, 28 feb (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que las autoridades judiciales investigan una supuesta masacre de 17 personas durante un funeral en el estado de Michoacán (centro-oeste), la noche del domingo, difundida en redes sociales, donde no encontraron los cuerpos.



«Primero, esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la Fiscalía y el Gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos», dijo el jefe de Estado.



Los agentes judiciales hallaron «evidencia de que hubo enfrentamiento, hay casquillos , algunos restos (humanos) pero no los cuerpos, se habla en redes sociales de 17 fusilados» reseñó.



Cuestionó que a partir de los mensajes en redes sociales desde un servicio fúnebre en el municipio San José Gracia, de Michoacán, se difundieron noticias nacionales e internacionales dando por hecho una nueva masacre.



«Deseo con toda mi alma que no sea como ellos (los medios) lo están dando a conocer», dijo el gobernante.



Parte judicial



Un operativo con militares de la Defensa, la Guardia Nacional y agentes de Seguridad Pública fue desplegado «para localizar a posibles víctimas de la agresión que, tras los hechos, fueron retiradas del lugar por los propios agresores o personas relacionadas con ellos», dice el parte judicial.



El presidente dijo que «el informe que nos dieron es que no se han encontrado cuerpos. Sí (hallaron) dos vehículos, casquillos, parte de seres humanos en bolsas, manchas de sangre pero no tenemos más».



La Fiscalía General de Michoacán comenzó la investigación con un operativo en lugar donde se reportaron en mensajes de redes sociales, «la agresión con disparo de armas de fuego contra un grupo de personas», detalla un comunicado



López Obrador enfatizó: «ojalá no sea cierto, que no sea como lo están difundiendo (medios nacionales e internacionales). Todavía no tenemos información, pero lo dan como un hecho, que fusilan a 17 en velorio», subrayó.



Los agentes reportaron que el sitio «se observaba recién lavado, no se localizaron víctimas».



Las autoridades recolectaron «cartuchos percutidos de armas de fuego calibres nueve milímetros, 7,72; 5,56 y 45 milímetros», que corresponden a armas de corto y largo alcance.



También fueron confiscados dos vehículos y una motocicleta con impactos de disparos de armas de fuego.



Las versiones difundidas indican que un grupo armado llegó a un velorio y fusiló a 17 dolientes.



Un vídeo muestra a un grupo de hombres armados que bajan de unas camionetas y ejecutan a algunas personas en una pared exterior del velatorio.



Michoacán ocupó el tercer sitio en homicidios en todo el año pasado, con 2.732 asesinatos, según cifras oficiales.



En todo el año pasado fueron oficialmente confirmados 33.308 homicidios en todo el país, un ligero descenso comparado con el máximo histórico de 34.690 asesinatos en 2019, y 34.554 en 2020. (Sputnik)