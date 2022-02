Los informes sobre bombardeos en Járkov y explosiones en Kiev podrían no ser creíbles

ONU, 28 feb (Sputnik).- El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, dijo este lunes que los informes sobre bombardeos en la ciudad ucraniana de Járkov (noreste) y explosiones en Kiev pueden no ser creíbles y deben ser verificados.



«Los informes (…) pueden no ser creíbles en absoluto. Nuestro ministerio de Defensa nos informa regularmente de que no estamos atacando objetos civiles en Ucrania ni las ciudades como tales. Así que estos informes sobre bombardeos en Járkov o explosiones en Kiev deben ser verificados», dijo Nebenzia cuando se le preguntó qué está haciendo Rusia para evitar la muerte de civiles en Ucrania en medio de los informes de casuística de supuestos bombardeos la citada ciudad.



Cuando se le preguntó por las imágenes de vídeo que muestran un edificio residencial en Kiev alcanzado por un ataque aéreo, Nebenzia dijo que Rusia no bombardea zonas residenciales.



«No tengo esa información. Hemos visto algunas imágenes de edificios parcialmente destruidos. Pero nuestros militares dijeron y confirmaron que no fueron nuestros misiles, sino un avión de Ucrania o un misil que se estrelló contra ese edificio. No bombardeamos zonas residenciales de Kiev», dijo Nebenzia.



El jueves, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.



Moscú afirma que no tiene planes de ocupar Ucrania y que el objetivo de su operación es desmilitarizar y desnazificar Ucrania. (Sputnik)