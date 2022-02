México mantendrá sus fronteras abiertas a refugiados del conflicto en Ucrania

Ciudad de México, 28 feb (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que el país latinoamericano no cerrará sus fronteras a ninguna persona que busque refugio en el marco del conflicto en Ucrania.



«México es un territorio, un país que protege, que cuida a refugiados, a perseguidos, a gente que busca salvarse frente a la guerra y a las confrontaciones. No vamos a cerrar el país», dijo a periodistas el jefe de Estado.



El Gobierno mexicano mantendrá su política de asilo político y refugio ante el conflicto en Ucrania en el marco de una operación militar rusa.



El presidente recordó la tradición mexicana de asilo y protección a desplazados por conflictos armados, que ha tenido momentos destacados al acoger a las personas que huyeron de la dictadura de Francisco Franco en España, en 1939, y perseguidos por la dictaduras sudamericanas a mediados de los años 1970.



López Obrador también se refrió a las criticas que recibió el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco, el fin de semana por invitar a la aerolínea rusa Aeroflot a seguir trabajando en el país.



«El secretario de Turismo, dio a conocer que hay una relación con una aerolínea rusa y lo empezaron a atacar en las redes sociales. Pues que se sepa: nosotros no nos vamos a cerrar a ningún país», subrayó.



Torruco escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: «Saludo con afecto a nuestros amigos de la prestigiada aerolínea Aeroflot, esperando una pronta conectividad entre las naciones y desde luego a la Ciudad de México».



El funcionario federal recordó que «el turismo es sinónimo de paz, amistad y comprensión entre los pueblos», aunque después decidió borrar el mensaje ante la controversia entre los usuarios



La aerolínea rusa canceló hasta este miércoles su vuelos a México, Cuba, Dominicana y EEUU, comunicó Aeroflot.



«Debido al cierre del espacio aéreo de Canadá, quedan cancelados del 28 de febrero al 2 de marzo de 2022 los vuelos transatlánticos que efectuaba Aeroflot desde y hacia Moscú por rutas en América», anunció la compañía.



Los vuelos cancelados son a México (Cancún), EEUU (Los Ángeles, Miami, Nueva York, Washington); La Habana y Varadero en Cuba; y Punta Cana en Dominicana



López Obrador recordó que la postura mexicana que condena la «invasión rusa en Ucrania» se basa en principios de política exterior establecidos en la Constitución del país: no intervención y autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos.



El canciller Marcelo Ebrard adelantó este lunes que México planteará ante le Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que cesen las hostilidades en Ucrania, se establezca un espacio diplomático y el comienzo de ayuda humanitaria.



El 24 de febrero, Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania, respondiendo al pedido de ayuda de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk para defenderse de los intensos ataques de las tropas ucranianas.



El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. (Sputnik)