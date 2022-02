Putin y Macron mantuvieron una conversación telefónica

París, 28 Feb (Sputnik).- El presidente ruso Vladímir Putin y su homólogo francés, Emmanuel Macron, mantuvieron este lunes una comunicación telefónica, informó el Palacio del Elíseo.

De acuerdo con las fuentes oficiales francesas, el mandatario del país galo exigió que las fuerzas rusas presentes en Ucrania dejen, según Macron, de atacar a civiles ucranianos, preserven la infraestructura civil y permitan el acceso hacia las carreteras.

At Zekensky’s request, according to the Elysée, Macron has just spoken again to Putin pic.twitter.com/0oVjJWbarD

— Sophie Pedder (@PedderSophie) February 28, 2022