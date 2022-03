Bolivia rechaza operación especial de Rusia en Ucrania y cuestiona a la OTAN

La Paz, 1 mar (Sputnik).- Bolivia rechazó este martes la operación especial militar de Rusia en Ucrania, denunciando al mismo tiempo acciones de otras potencias agrupadas en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que ponen en riesgo la seguridad y la paz internacionales.



«Bolivia (…) rechazó con firmeza y rechaza todas las invasiones y acciones unilaterales realizadas por varias potencias a lo algo de la historia reciente, vulnerando el derecho internacional y la misma carta de las Naciones Unidas, y ejemplo de ello es Afganistán, Irak, Libia, Siria, Palestina y hoy Ucrania», dijo el embajador boliviano en la ONU, Diego Pary.



La declaración fue hecha durante la sesión especial de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, dedicada a tratar el conflicto en Ucrania, según reportaron medios locales.



Tras la reacción inicial de la Cancillería de La Paz que lamentó la semana pasada la escalada militar en Ucrania, pero no mencionó a Rusia, el discurso de Pary constituyó la primera vez que Bolivia condenó explícitamente la operación militar especial de Moscú.



«Hay responsabilidades no solo del país que ha decidido realizar una operación militar unilateralmente, sino también de las potenciales occidentales que a través de la OTAN ponen en riesgo la seguridad y la paz de otros Estados», sostuvo Pary.



Denunció que la OTAN utiliza «estados intermediarios», en referencia a Ucrania, en favor de «las ambiciones expansionistas de estas potencias de occidente y amenazan la seguridad de sus vecinos».



El embajador reiteró la propuesta boliviana de que se busque una solución negociada al conflicto, aunque advirtiendo que «la OTAN no es garantía de seguridad, al contrario es una amenaza para la seguridad internacional».



Bolivia, añadió el diplomático, es un Estado que se define constitucionalmente como pacifista y rechaza toda guerra de agresión o amenaza de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados. (Sputnik)