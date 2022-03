EEUU afirma que no está en contacto con comandantes rusos por conflicto en Ucrania

Washington, 1 mar (Sputnik).- Los comandantes militares de EEUU no han estado en comunicación directa con sus homólogos rusos con respecto al conflicto en Ucrania, declaró este martes un alto funcionario del Departamento de Defensa.



«No estamos en comunicación directa con los comandantes rusos por (Ucrania) ni estamos involucrados en esta operación. No hay nuevas conversaciones entre el general (Mark) Milley y el general Valeri Guerásimov o entre el secretario (Lloyd) Austin y el ministro (ruso de Defensa) Serguéi Shoigú. No ha habido comunicación», dijo el funcionario en una rueda de prensa.



El jueves, Rusia inició una operación especial para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania en respuesta a los pedidos de ayuda de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.



El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial está dirigida únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.



La medida provocó la condena de los líderes occidentales y una ola de sanciones contra Rusia.



El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó un decreto que autoriza contrasanciones. (Sputnik)