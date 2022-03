El Kremlin insta a Zelenski a deponer las armas para evitar víctimas

Moscú, 1 mar (Sputnik).- Vladímir Zelenski, como presidente, puede deponer las armas para impedir que se produzcan víctimas humanas, sostuvo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



«El presidente puede dar la orden de deponer las armas y entonces se evitarán víctimas», dijo Peskov en una comparecencia ante la prensa.



El portavoz indicó que Moscú sigue considerando a Zelenski presidente de Ucrania e informó que de momento no se prevén conversaciones con el mandatario ruso, Vladímir Putin.

Bombas de racimo

Peskov aseveró que los informes sobre el presunto uso de bombas de racimo y termobáricas por fuerzas rusas en Ucrania no se corresponden con la realidad.



«Es un bulo», dijo Peskov a la prensa este martes.



El portavoz presidencial aseguró que las fuerzas rusas no bombardean obras de infraestructura ni barrios residenciales en Ucrania.

Crímenes de guerra en Ucrania

Rusia rechaza categóricamente las acusaciones de perpetrar supuestamente crímenes de guerra en Ucrania, declaró Peskov.

«Lo rechazamos categóricamente. Rusia no es miembro de la Corte Penal Internacional», dijo Peskov al comentar la declaración de la Corte de que supuestamente tiene pruebas suficientes de que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania para poder abrir una investigación.

Acción militar

«Durante la operación militar especial, las fuerzas rusas no atacan obras de infraestructura ni barrios residenciales, solo de trata de la desmilitarización de Ucrania y de las instalaciones militares ucranianas. Y no hay que olvidar que en la mayoría de los casos se trata precisamente de bombardeos realizados por grupos nacionalistas, que se valen de los civiles como escudos humanos», enfatizó el portavoz del Kremlin.



Las repúblicas de Lugansk y Donetsk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras desconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev y desde entonces no cesa el conflicto que en todos estos años ha dejado más de 14.000 muertos, según estimaciones de la ONU.



Las dos repúblicas denuncian desde mediados de febrero una intensificación de los bombardeos ucranianos contra las zonas pobladas, lo que les obligó a anunciar la evacuación de mujeres, niños y ancianos.



El 24 de febrero, Rusia inició una operación especial contra Ucrania para mermar su capacidad bélica después de que Donetsk y Lugansk pidieran ayuda para frenar los bombardeos.